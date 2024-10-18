Тагильский weekend топ-6: конференция, посвящённая возрождению легендарного фруктового сада, концерт электронной музыки, диджей на фудкорте, волейбол и футбол

О том, чем заняться c 18 по 20 октября
От Винни Пуха шёл винный дух. Ну а мы подготовили для вас перечень мероприятий, которые позволят с пользой провести досуг в предстоящий уик-энд. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.
Конференция, посвящённая возрождению фруктового сада Кузьмы Рудого и 150-летию со дня рождения его основателя (16+)
18 октября с 12:00 до 16:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Организаторы приглашают жителей города принять участие в конференции и послушать доклады специалистов, в числе которых эксперты из Екатеринбурга и Перми.
Концерт электронной музыки от FILLIMONOV (18+)
18 октября в 23:00
в баре «Гора»
В основе его музыки английское и европейское хаус-звучание с примесью минималистики и танцевального грува.
Футбольный матч между ФК «Уралец-ТС» и «Урал-2» (0+)
19 октября в 14:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
В ближайшую субботу принимаем дома команду из Екатеринбурга! Не пропустите возможность поболеть за любимый клуб. Вход свободный.
Выступление диджея Дмитрия Фреша (0+)
19 октября с 18:00 до 19:00
на фуд-корте ТРЦ DEPO
Для гостей торгово-развлекательного центра DJ из Нижнего Тагила Дмитрий Фреш сыграет зажигательные сеты. Вход свободный.
Игры с аниматором для детей (0+)
19 и 20 октября с 16:00 до 18:00
на зелёной лужайке в ТРЦ DEPO
Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Участие бесплатное.
Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Омички» (0+)
20 октября в 17:00
в «Металлург-Форуме»
В это воскресенье свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Омска. Вход свободный.