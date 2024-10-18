Тагильский weekend топ-6: конференция, посвящённая возрождению легендарного фруктового сада, концерт электронной музыки, диджей на фудкорте, волейбол и футбол

О том, чем заняться c 18 по 20 октября

От Винни Пуха шёл винный дух. Ну а мы подготовили для вас перечень мероприятий, которые позволят с пользой провести досуг в предстоящий уик-энд. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.

Конференция, посвящённая возрождению фруктового сада Кузьмы Рудого и 150-летию со дня рождения его основателя (16+)

18 октября с 12:00 до 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Организаторы приглашают жителей города принять участие в конференции и послушать доклады специалистов, в числе которых эксперты из Екатеринбурга и Перми.

Концерт электронной музыки от FILLIMONOV (18+)

18 октября в 23:00

в баре «Гора»

В основе его музыки английское и европейское хаус-звучание с примесью минималистики и танцевального грува.

Футбольный матч между ФК «Уралец-ТС» и «Урал-2» (0+)

19 октября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В ближайшую субботу принимаем дома команду из Екатеринбурга! Не пропустите возможность поболеть за любимый клуб. Вход свободный.

Выступление диджея Дмитрия Фреша (0+)

19 октября с 18:00 до 19:00

на фуд-корте ТРЦ DEPO

Для гостей торгово-развлекательного центра DJ из Нижнего Тагила Дмитрий Фреш сыграет зажигательные сеты. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

19 и 20 октября с 16:00 до 18:00

на зелёной лужайке в ТРЦ DEPO

Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Участие бесплатное.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Омички» (0+)

20 октября в 17:00

в «Металлург-Форуме»

В это воскресенье свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Омска. Вход свободный.



