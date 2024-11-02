Тагильский weekend топ-7: «Ночь искусств», мастер-классы в Черноисточинске, поход по горным вершинам, лекция о Древнем Египте и шоу импровизации

О том, чем заняться с 2 по 4 ноября

Цискаридзе встретил фанатов ЦСКА, и теперь он Цскаридзе. Ну а мы собрали для вас традиционную подборку мероприятий, которые нельзя пропустить. Выбирайте то, что вам больше нравится, и проводите время с пользой и удовольствием в предстоящий уик-энд.

Осенние каникулы в Черноисточинске (0+)

С 2 по 4 ноября с 12:00

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)

Школьников и их родителей приглашают провести осенние каникулы весело и с пользой на увлекательных творческих мастер-классах по ткачеству, мыловарению, рукоделию, на занятиях в гончарной мастерской. Также в этом месте нельзя не побывать в музее наличников. Подробное расписание ищите в сообществе «Черноисточинск | Креативный кластер».

Фото: креативный кластер во «ВКонтакте»

«Акустика» — программа джаз-хора Свердловской детской филармонии (0+)

2 ноября в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Новая концертная программа джаз-хора детской филармонии — уникальное сценическое решение художественного руководителя коллектива Марины Макаровой. В программе — произведения современных российских, венгерских, латышских, словенских, филиппинских, американских, австралийских, испанских, шведских композиторов и обработки народных песен.

Поход по Синегорскому хребту (18+)

3 ноября

Турклуб «Интрип» приглашает провести выходной день на свежем воздухе. Участники посетят несколько скальных останцев: Острый Палец, Перья, Арка и гора Кораблик. Всего предстоит пройти 10 километров, подняться на высоту более 500 метров. Горячий ароматный травяной чай станет идеальным завершением этого похода. Мероприятие платное, запись в группе во «ВКонтакте».

Занятие клуба «Вектор ИКС» (0+)

3 ноября в 11:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Невозможно представить современную культуру без открытия первобытного искусства, канонов художественной культуры Древнего Египта, пантеонов богов и храмовых комплексов Двуречья. Музей изобразительных искусств приглашает на занятие клуба любителей искусства «Вектор ИКС», где поговорят об искусстве страны пирамид.

Концерт Ангелины Трушиной (18+)

3 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Атмосферный лаунжевый вечер ждёт гостей бара в воскресенье.

Акция «Ночь искусств» (0+)

4 ноября

в музеях, креативном кластере Samoro.doc, библиотеках и кинотеатре «Красногвардеец»

Во всех регионах России состоится традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».

Импровизационное шоу «Может поможет» (18+)

4 ноября в 19:00

в комфорт-холле LOFT

В этом импровизационном шоу комики отвечают на вопросы зрителей, помогая им разобраться в самых разных ситуациях.