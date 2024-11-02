Тагильский weekend топ-7: «Ночь искусств», мастер-классы в Черноисточинске, поход по горным вершинам, лекция о Древнем Египте и шоу импровизации

О том, чем заняться с 2 по 4 ноября
Цискаридзе встретил фанатов ЦСКА, и теперь он Цскаридзе. Ну а мы собрали для вас традиционную подборку мероприятий, которые нельзя пропустить. Выбирайте то, что вам больше нравится, и проводите время с пользой и удовольствием в предстоящий уик-энд.
Осенние каникулы в Черноисточинске (0+)
С 2 по 4 ноября с 12:00
в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)
Школьников и их родителей приглашают провести осенние каникулы весело и с пользой на увлекательных творческих мастер-классах по ткачеству, мыловарению, рукоделию, на занятиях в гончарной мастерской. Также в этом месте нельзя не побывать в музее наличников. Подробное расписание ищите в сообществе «Черноисточинск | Креативный кластер».
«Акустика» — программа джаз-хора Свердловской детской филармонии (0+)
2 ноября в 17:00
в Нижнетагильской филармонии
Новая концертная программа джаз-хора детской филармонии — уникальное сценическое решение художественного руководителя коллектива Марины Макаровой. В программе — произведения современных российских, венгерских, латышских, словенских, филиппинских, американских, австралийских, испанских, шведских композиторов и обработки народных песен.
Поход по Синегорскому хребту (18+)
3 ноября
Турклуб «Интрип» приглашает провести выходной день на свежем воздухе. Участники посетят несколько скальных останцев: Острый Палец, Перья, Арка и гора Кораблик. Всего предстоит пройти 10 километров, подняться на высоту более 500 метров. Горячий ароматный травяной чай станет идеальным завершением этого похода. Мероприятие платное, запись в группе во «ВКонтакте».
Занятие клуба «Вектор ИКС» (0+)
3 ноября в 11:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Невозможно представить современную культуру без открытия первобытного искусства, канонов художественной культуры Древнего Египта, пантеонов богов и храмовых комплексов Двуречья. Музей изобразительных искусств приглашает на занятие клуба любителей искусства «Вектор ИКС», где поговорят об искусстве страны пирамид.
Концерт Ангелины Трушиной (18+)
3 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Атмосферный лаунжевый вечер ждёт гостей бара в воскресенье.
Акция «Ночь искусств» (0+)
4 ноября
в музеях, креативном кластере Samoro.doc, библиотеках и кинотеатре «Красногвардеец»
Во всех регионах России состоится традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
Импровизационное шоу «Может поможет» (18+)
4 ноября в 19:00
в комфорт-холле LOFT
В этом импровизационном шоу комики отвечают на вопросы зрителей, помогая им разобраться в самых разных ситуациях.