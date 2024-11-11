«Сдурели?!» Что жители Нижнего Тагила думают об инициативе депутатов городской думы повысить тарифы ЖКХ на 18,1% (ВИДЕООПРОС)

В последнее время в Нижнем Тагиле самой обсуждаемой темой стало увеличение платы за коммунальные услуги. 7 ноября состоялось внеочередное заседание городской думы, которое инициировал глава города Владислав Пинаев. На нём депутаты обсудили единственный вопрос — возможность обращения к губернатору Свердловской области с просьбой повысить тарифы ЖКХ на 18,1% (вместо запланированного ранее увеличения на 8,1%).

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать, как они относятся к повышению стоимости коммунальных услуг и каким образом оценивают работу депутатов городской думы. Что ответили горожане — смотрите в нашем видеоопросе.

В большинстве муниципалитетов депутаты устанавливают индекс в размере 15%, но есть исключения. В Верхнем Тагиле решили поднять предельную планку роста тарифа до 23%, в Богдановиче — до 22%, в Нижней Салде — до 20,8%, в Первоуральске — до 20%, в Сухом Логу — до 19,98%, в Верхней Пышме — до 18,5%, в Асбесте — до 15,7%, в Нижней Туре — до 15,3%.

Отметим, что жители нескольких городов Свердловской области выступили резко против повышения тарифов. Например, в Кушве 40 человек пришли на заседание местной думы и депутаты проголосовали против повышения тарифов. Жители Верхней Пышмы написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой защитить их права и требованием не повышать предельный индекс. А жители Асбеста собрали 2531 подпись против инициативы депутатов.

Итоговое решение примет губернатор после одобрения Региональной энергетической комиссии (РЭК).