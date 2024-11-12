В Ивделе начальника местной ГАИ приговорили к реальному сроку за получение взятки

Ивдельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника городской Госавтоинспекции Максима Анисимкова, который обвинялся по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в значительном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, бывший силовик причастен к получению взятки в 120 тысяч рублей. Начальник городской ГАИ получал деньги от работника коммерческой компании, которая занимается сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов. При этом осуждённый намеревался в последующем получить вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейский был задержан при передаче ему денежных средств. Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и их коллеги из управления собственной безопасности МВД. После проведения служебной проверки Анисимков был уволен из органов внутренних дел.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.