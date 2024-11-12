А вы знали? Первый в истории СССР мастер спорта по спортивной гимнастике Григорий Белау жил и работал в Нижнем Тагиле 

Звание «Мастер спорта СССР» Григорий Белау получил в возрасте 22 лет, когда учился в техникуме в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). Высокое звание ему было присвоено за победу во всесоюзных соревнованиях по спортивной гимнастике в 1939 году. В 1940-м Григорий Семёнович был призван в ряды РККА, получил военную специальность авиамеханика, а через год началась война. Воевать довелось в 315-м разведывательном авиаполку 7-й военно-воздушной армии, затем в составе 773-го и 152-го истребительных полков Украинского фронта. Участвовал в битве за Кавказ, освобождал Краснодар, воевал под Ленинградом, на Карельском фронте. Был награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

После войны Григорий Белау поехал в Ростов-на-Дону, где работал тренером в спортивной школе общества «Трудовые резервы». В 1948-м на всероссийских соревнованиях «Трудовых резервов» он встретил старого приятеля, который после войны поехал по оргнабору в Нижний Тагил строить НТМЗ. Приятель много рассказывал о городе, его заводах, людях и убедил Григория Семёновича перебраться на Урал. В 1951 году Белау приехал в наш город. Первые 5 лет он работал учителем физкультуры в школе № 6, а затем ему предложили стать тренером по спортивной гимнастике во Дворце культуры НТМК. Спортивная гимнастика в ту пору была новым видом спорта для Тагила. Здесь процветали городки, футбол, волейбол, хоккей, лыжи, и Белау предстояло создать команду по спортивной гимнастике фактически с нуля.

И это ему удалось. С 1954 года сборная команда Нижнего Тагила по спортивной гимнастике под руководством Белау 4 раза подряд становилась чемпионом соревнований Министерства чёрной и цветной металлургии СССР и неоднократно завоёвывала серебряные и бронзовые медали. Свою тренерскую деятельность Григорий Семёнович успешно совмещал с работой на НТМК: более 10 лет он проработал оператором прокатного стана. Кроме того, он принимал непосредственное участие в планировке и строительстве стадиона «Уралец», а после выхода на пенсию в 1968 году несколько лет проработал директором этого стадиона. За свою тренерскую карьеру Григорий Белау подготовил не один десяток спортсменов-разрядников и кандидатов в мастера спорта, а двое его воспитанников — Анатолий Левшин и Николай Насонов — работали тренерами в сборной команде Советского Союза.

По материалам газеты «Тагильский рабочий» от 25.09.2007.