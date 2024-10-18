«ЭкоДвиж» в Нижнем Тагиле: своп, лекции и рок-концерт в один день

В субботу, 26 октября, в Нижнем Тагиле состоится второй «ЭкоДвиж» (16+) — большой просветительский и экологический проект ИА «Все новости» и «Экорадио». Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: своп по обмену вещами, эколекция и рок-концерт.

Как отметил главный редактор ИА «Все новости» Владимир Вахрутдинов, первый сезон «ЭкоДвижа» этим летом был весьма успешным. Осенняя часть проекта пройдёт в тепле и обещает быть ещё более увлекательной. Для участия в мероприятии уже открыта онлайн-регистрация.

Своп будет проходить с 11:00 до 14:00 в Маленьком театре на улице Уральской, 4/1. Здесь все желающие смогут обменяться вещами. Можно принести часы, сувениры, кассеты, книги, журналы, одежду, монеты, посуду, ручки, картины и многое другое. Тем, кто хочет предоставить свои вещи другим участникам, необходимо заранее написать в мессенджерах по номеру 8 (912) 658-58-22. Также на мероприятии участников ждёт викторина с подарками.

Эколекция запланирована с 14:30 до 16:00 в музее изобразительных искусств на улице Уральской, 4. Руководитель службы развития музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Антонина Бунькова расскажет о подходах к вопросам экологии в Нижнем Тагиле образца XVIII–XIX века, а директор Висимского заповедника Михаил Фёдоров поделится информацией о том, почему дикие животные всё чаще стали выходить в город.

Самая энергичная часть мероприятия — рок-концерт — начнётся в 17:00 и продлится до 18:30 в музее изобразительных искусств на улице Уральской, 4. На сцене выступят группы «Кира Любавина», «Океания» и «Меломания».