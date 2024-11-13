В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который потратил деньги с чужой банковской карты

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении местного жителя Михаила Ч., обвиняемого в краже денег с чужой банковской карты. По информации пресс-службы суда, 12 июля 2024 года подсудимый нашёл на тротуаре возле железнодорожного вокзала банковскую карту. Мужчина не стал искать её владельца, а решил потратить денежные средства на себя, совершая покупки в магазинах. Таким образом Михаил приобрёл товары на общую сумму 6600 рублей.

Владелец карты в тот же день обратился в полицию. Оперативники изучили камеры видеонаблюдения в торговых точках, где Михаил совершал покупки, и вычислили злоумышленника.

Суд признал тагильчанина виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции в течение 15 дней.