Гений места. В Свердловской области стартовал видеопроект «Сказы Павла Бажова» 

В этом году исполняется 145 лет со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова, ставшего одним из символов Урала. В Свердловской области стартовал культурно-просветительский видеопроект «Сказы Павла Бажова», приуроченный к этой знаменательной дате, в котором приняли участие известные уральцы.

Над проектом работали филологи, преподаватели по речи, композиторы, художники. Съёмки проходили в разных локациях, связанных с жизнью и творчеством писателя: в Доме-музее П. П. Бажова в Сысерти, в Парке Сказов в посёлке Арамиль и других. Проект реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.

10 самых популярных сказов Бажова прочитали известные свердловчане, среди которых биатлонист Антон Шипулин, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, автогонщик Сергей Карякин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, разыгрывающая женского баскетбольного клуба «УГМК» Виктория Завьялова, участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, директор «Дома-музея Паши Бажова» в Сысерти Анатолий Каптур, кузнец Александр Лысяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Общее собрание сочинений Бажова составляет 56 сказов, в проект вошли 10 из них: «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка», «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Голубая змейка», «Огневушка-Поскакушка», «Синюшкин колодец», «Золотой волос», «Хрупкая веточка», «Таюткино зеркальце».

«Литература Урала — часть нашей культуры, национальное достояние. В сказах Павла Бажова сочетается всё: сюжетные мотивы, фантастические образы, колорит народных преданий, в которых сохранился язык, отражающий особенность уральского говора, и, конечно же, народная мудрость. Мы уверены, что наш проект поможет укрепить связь между прошлым и настоящим, а также позволит заново открыть для себя богатство русской фольклорной традиции и вдохновить новое поколение на изучение и сохранение культурного наследия», — отмечает руководитель проекта Александр Кулаков.

Павел Бажов прославился как автор сказов, созданных по мотивам уральского фольклора. Произведения о Медной горы Хозяйке, Даниле-мастере и других персонажах вошли в сборник «Малахитовая шкатулка». В этих историях Бажов соединил сказочные сюжеты с описанием красот Урала и реального быта рабочих, который был знаком ему с детства. Сказ «Хрустальный лак» посвящён знаменитому на всю Россию искусству росписи по металлу.

«Павел Петрович Бажов для Урала и для России в целом является гением места. Уникальность его заключается в том, что ему удалось в форме сказа выразить простое и ясное, таинственное и загадочное народное мышление. В сказах Бажова оно оживает, реализуется при помощи особого лада народного языка, устной речи. Его сказы можно сравнить с образом из его произведений — с Каменным цветком, образом идеала. Все видят, насколько это красиво, великолепно, неподражаемо, но повторить это невозможно. Этим можно только молчаливо любоваться», — рассказывает кандидат филологических наук, доцент кафедры художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ Алексей Миронов.

Он отмечает, что Бажов является новатором, создавшим в литературе особое направление.

«Это локальная мифология, созданная на основе фольклора, народных преданий о Горной матке, горных мастерах, о так называемой Тайной силе, предания о которых существовали в среде горняков, горного люда, которые считали, что в шахте надо вести себя очень осторожно, нельзя петь, свистеть, смеяться, использовать бранные слова. Кроме того, Бажов создал для Урала неповторимую символику края. Это тайна уральского края как некоего заповедного места, особого и мистического, на котором держится и отчасти вся страна. Его слово как гениальная музыка, которую можно слушать, но нельзя повторить: были попытки стилизации под Бажова, но неудачные. Сам Бажов говорил, что сказы были записаны им по памяти со слов артиста-сказителя Хмелинина, который стал прототипом дедушки Слышко», — делится Алексей Миронов.

По мнению эксперта, Бажов создал целый ряд символических местных брендов, без которых сегодня нельзя представить Урал.

«Медной горы Хозяйка шагнула на сцену, в кинематограф, в мультипликацию, в живопись, в рекламную продукцию. Данила-мастер в комментариях не нуждается, это мастер-рудознатец, познавший тайны камнерезного искусства. Каменный цветок — образ идеального произведения искусства, сделанного не из живого материала, но вызывающего живые ощущения. Ящерка тоже вошла в эмблематику Урала, загляните в любую сувенирную лавку. Малахит — это вообще символ уральского камня. И малахит — это ведь стихия Медной горы Хозяйки. Серебряное копытце — тоже особый символ и эмблема сказов Бажова. Это источник даров земли уральской. И все эти символы и образы существуют не только на Урале, но и во всей России», — считает Миронов.

При этом творчество Бажова не является локальным, местечковым, оно вышло за пределы региона, распространилось на всю Россию и даже за её пределы.

«Для Урала и России в целом творчество Бажова — это прежде всего образ живого слова. Попытайтесь эти сюжеты пересказать своим языком, и они померкнут. Живое слово Бажова льётся как песня сказителя. Он говорит о тайных местах, всё это давно прошло, те времена в прошлом, а есть ощущение, что тайные места существуют на Урале. Незримые следы тайны на Урале остались, и напоминанием тому являются сказы Бажова, энергетика которых заключается в живом, образном и таинственном языке, который выстроен на иносказательности, на недоговорённости», — отмечает филолог.

Произведения Бажова переведены более чем на 70 языков мира. Павел Петрович является не только писателем, но и краеведом, фольклористом, историком. Его называли «добытчиком устного речевого золота и искателем самородных сказаний».

Эксклюзивные видео с элементами художественного оформления выходят каждую неделю в социальных сетях Андрея Рожкова (ВКонтакте, Дзен, YouTube, Телеграм). Он является не только одним из амбассадоров проекта и его участником, но и главным рассказчиком, который приглашает зрителей в мир сказов великого писателя и представляет чтецов в каждой серии.

Проект способствует сохранению культурного наследия и популяризации творчества Павла Петровича Бажова. Он имеет и образовательную направленность: в каждом выпуске даётся объяснение устаревших слов, встретившихся в сказах. Видеопрочтения дополнены красочными иллюстрациями, что делает их ещё интереснее для детей и взрослых.

Первый выпуск «Каменный цветок». Читает Андрей Рожков.

ВКонтакте: https://vk.com/rojkov_andrei?w=wall-37758390_56326

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/6728fc0f95b21f1acb475b03

YouTube: https://youtu.be/cxEYPmzSVlk

Второй выпуск «Серебряное копытце». Читает Евгений Горенбург.

ВКонтакте: https://vk.com/rojkov_andrei?w=wall-37758390_56392

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/672d2634fada8f7a420a876d

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ymIdNkZ5cIU