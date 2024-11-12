В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 220 километров автодорог

В Свердловской области в следующем году отремонтируют 220 километров автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного Заксобрания, где он обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Что касается комплексной работы по развитию транспортного каркаса региона. До конца года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 “Восток” до Екатеринбурга. В 2025 году завершаем реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяжённостью почти 10 километров. Ведётся проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД. В целом же в будущем году запланированы строительные и ремонтные работы в отношении более 220 километров автомобильных дорог», — сказал губернатор.

Он отметил также, что в этом году на местные и пригородные маршруты в регионе вышло более 330 новых автобусов, часть из которых была приобретена за счёт средств специального казначейского кредита.

«Задача привлечения федеральных ресурсов для обновления пассажирского транспорта сохраняет свою актуальность, особенно в части электротранспорта в Екатеринбурге. Область оказывает существенную помощь городу для решения этих вопросов. Так, при поддержке областного бюджета подписан контракт на поставку до конца этого года 50 троллейбусов с автономным ходом», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, продолжается реализация концессии по организации межмуниципального трамвайного маршрута Верхняя Пышма — Екатеринбург. В феврале открыто высокотехнологичное трамвайное депо. Начаты предпроектные и проектные работы по продлению маршрута до Среднеуральска.