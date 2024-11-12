Евгений Куйвашев: В Свердловской области расходы бюджета на социальную сферу в 2025 году составят 300 млрд рублей

В Свердловской области расходы бюджета на социальную сферу в 2025 году составят 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного Заксобрания, где он обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Исходя из базового прогноза, в следующем году доходы областного бюджета планируются в объёме почти 447 миллиардов рублей. При этом ожидаемый объём собственных налоговых и неналоговых доходов превысит 440 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета превысят 490 миллиардов рублей. Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших земляков, образование, здравоохранение, культуру, спорт. В абсолютных величинах это 300 миллиардов рублей», — сообщил глава региона.

Объём межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению местным бюджетам, составит почти 193 млрд рублей. По словам Евгения Куйвашева, с 2025 года стартует новый цикл национальных проектов и мероприятий по достижению долгосрочных целей развития страны. В Свердловской области сформирован хороший задел для их реализации.

«Сегодня важно обеспечить привлечение максимального объёма федеральных ресурсов в интересах развития Свердловской области. В центре внимания — безусловное выполнение всех социальных обязательств, поддержка уральцев, особенно семей с детьми, сбережение населения», — подчеркнул губернатор.