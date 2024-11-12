«Мой бизнес. Свердловская область. Стартуй уверенно»: большой форум для предпринимателей пройдёт в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге состоится масштабный форум «Мой бизнес. Свердловская область. Стартуй уверенно» (16+), который предоставит предпринимателям и самозанятым жителям региона возможность погрузиться в мир цифровых технологий и эффективного ведения бизнеса. На мероприятии приглашённые эксперты поделятся своими знаниями о том, как успешно масштабировать бизнес, использовать современные IT-решения и избегать распространённых ошибок.

Организатором форума выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП). Мероприятие пройдёт 14 ноября с 10:50 до 15:30 в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, а также будет доступно в онлайне. Участие в форуме бесплатное.

В течение одного дня участники смогут получить обширную информацию о практических инструментах и сервисах, необходимых для современного бизнеса. Темы обсуждения будут включать интеграцию компаний с цифровыми платформами, эффективное использование нейросетей, обеспечение информационной безопасности, защиту бизнеса от угроз и создание digital-бизнеса с акцентом на технологичность франшиз.

Среди спикеров форума — известные эксперты, такие как Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика», Антон Халиков, директор «Интернет-Про», Леонид Стариков, основатель компании «Недремлющее око», Вадим Славгородский, руководитель творческого коллектива «Завтра Запустим», Екатерина Курбатова, практикующий юрист для IT и онлайн-бизнеса, Евгения Даныева, основатель швейной фабрики «BrendGroup», и Ольга Поздняк, продюсер проекта «Код ИБ».

Экспертную часть форума откроет Евгений Щепин, который поделится историей успеха компании «ВкусВилл» и расскажет о цифровых инструментах, способствовавших её росту.

«Когда речь идёт про связку технологий и человека, то правильный ответ один: автоматизация должна облегчать жизнь человека, а не усложнять её. Это база, вокруг которой и будут развиваться технологии во всех сферах жизни. Автоматизация, например, отлично помогает в работе с отзывами, поднимая наверх те сообщения от клиентов, в которых есть какие-то “маячки”. Если вы продаёте продукты питания, а обращение от клиента содержит слово “отравление”, тогда система его определяет как суперсрочное и в приоритетном порядке выдаёт это сообщение оператору», — рассказывает Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика».

Евгений Щепин выступит с двумя темами: о смене потребительской модели и о том, почему конкурировать на старте — не лучшая идея.

Дискуссию о нейросетях продолжат Антон Халиков и Леонид Стариков, которые обсудят большие языковые модели (LLM) и их применение в малом бизнесе.

«Новые модели каждый раз поражают своими возможностями, при этом ещё более новые, умные, креативные варианты появляются по несколько раз в месяц. Как к этому подготовиться? По простому принципу: “Не можешь управлять хаосом, тогда возглавь его”», — говорит Антон Халиков.

«Пять лет назад, когда мы оборудовали свою первую проходную системой распознавания лиц для “Атомстройкомплекса“, один из руководителей сказал: “Давайте попробуем, но я не верю, что это будет работать“. И никто не верил. Пять лет назад распознавание лица было магией. А теперь это обыденная реальность», — рассказывает Леонид Стариков.

Также на форуме Павел Скрипниченко, руководитель продуктовой группы «Контур.Толк», постарается развеять страхи о том, что искусственный интеллект может оставить людей без работы. Как изменится предпринимательство в условиях развития слабого ИИ и возможного появления универсального интеллекта, какие есть инструменты сейчас, как не отстать от трендов и нужно ли в них вообще погружаться — об этом спикер расскажет на встрече.

Поделится предпринимательским опытом создатель сети кофеен Ü Константин Матвеев. Он расскажет об использовании искусственного интеллекта в бизнес-системах и о гибридной модели развития бизнеса (собственная сеть + франчайзинг), а также о том, как создать команду, способную эффективно масштабировать прибыль.

«Цифровые технологии могут не только облегчать масштабирование, но и осложнять это масштабирование. Иногда мы занимаемся цифровыми технологиями вместо того, чтобы заниматься масштабированием бизнеса», — предостерегает Константин Матвеев.

Ещё один спикер, который поделится практическими советами, — Михаил Никонов, бизнес-тренер и наставник. Он раскроет тему выбора удачной локации для магазина.

Участников форума ждут не только лекции, но и мастер-класс от Вадима Славгородского, соавтора программ в НИУ ВШЭ, РУСАЛ, Билайн и VK.

«ИИ реально начинает решать и более сложные задачи – оказывать техническую поддержку. Пока что мы очень не любим, когда роботы нам звонят или отвечают в чатах в приложении банка, но уверен, мы привыкнем на дистанции пяти лет, что это будет у всех», — считает руководитель коллектива «Завтра Запустим» Вадим Славгородский.

Под руководством наставника участники попробуют применить современные инструменты к своим продуктам.

Познакомиться с подробным расписанием форума и темами каждого спикера можно на сайте мероприятия https://start-forum.sofp.ru. Регистрация бесплатная. Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».