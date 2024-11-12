В Нижнем Тагиле каждый второй родитель поддержал бы запрет соцсетей для подростков 

Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 48% тагильских родителей несовершеннолетних детей. Об этом говорят данные соцопроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, 46% тагильчан поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу». Каждый третий (34%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдёт выход». Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Женщины почти в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (53% против 39%). Активнее всего такую инициативу поддерживают тагильчане в возрасте от 35 до 45 лет (53%).

Среди родителей детей от 7 до 16 лет 48% поддержали бы подобный законопроект, 31% против ограничений, 21% затруднились с ответом. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков (45% и 50% соответственно), однако женщины реже мужчин выступали против (23 и 41%) и чаще сомневались в целесообразности ограничений (27% и 17%).