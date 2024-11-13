Госдума одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Госдумы накануне приняли во втором и третьем чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Поправки запрещают распространение в СМИ, интернете, кинофильмах и рекламе информации, которая пропагандирует отказ от деторождения. При этом распространение информации о монашеском образе жизни и связанном с ним соблюдении обета безбрачия, а также, соответственно, отказа от деторождения наказываться не будет.

Уточняется, что, если такая пропаганда содержится в фильме, на него не выдадут прокатное удостоверение. Кроме того, реклама в СМИ не должна содержать пропаганду отказа от деторождения либо её демонстрацию.

По мнению авторов законопроекта, новая инициатива направлена на сохранение традиционных семейных ценностей.

Изменения вносятся в КоАП РФ. Граждан за нарушение закона будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц — до 800 тысяч рублей, юрлиц — до 5 млн рублей.

Совет Федерации намерен рассмотреть законопроект 20 ноября.