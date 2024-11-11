У жительницы пригорода Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долгов по коммуналке

Жительница села Покровское задолжала «Нижнетагильской энергосбытовой компании» 304 тысячи рублей по исполнительным документам. Из них 286 тысяч рублей — сумма основного долга за электроснабжение, остальное — пени и госпошлина, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«Судебным приставом-исполнителем было установлено, что должница имеет в собственности земельный участок в коллективном саду “Берёзка”. Накануне сотрудники НТЭСК совместно с представителем ССП выехали по адресу нахождения участка и составили акт его осмотра, а неплательщице направили требование о погашении задолженности. Теперь, если она не решит вопрос в законные сроки, земля будет продана на торгах. Вырученные средства пойдут в счёт уплаты долга, а также на покрытие расходов по оценке и реализации имущества», — отметили в НТЭСК.

По данным на 11 ноября 2024 года, размер дебиторской задолженности за электроснабжение среди физических лиц составляет 120 миллионов рублей, юридические лица задолжали 32 миллиона рублей.

«При задолженности свыше двух месяцев неплательщикам грозит ограничение электроснабжения. Чтобы вернуть свет, придётся оплатить долг, а также работы по подключению. Также гарантирующий поставщик вправе обратиться с иском в суд, нарушителю платёжной дисциплины предстоит заплатить сумму основного долга, пени, судебные издержки, а также госпошлину. Последняя с сентября 2024 года для заявлений о выдаче судебного приказа составляет минимум 2 тысячи рублей, а при подаче иска — минимум 4 тысячи рублей. Кроме того, служба судебных приставов может арестовать имущество, внести запрет на совершение сделок с недвижимостью, инициировать блокировку банковских карт и счетов неплательщика, ограничить ему выезд за границу», — поясняют в компании.