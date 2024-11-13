Общество
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13.11.2024 12:13
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ предотвратили теракт на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Свердловской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан функционер запрещённой в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги. В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания», — рассказали в ЦОС.

Фото, видео: УФСБ по Свердловской области
Copyright
Telegram mstrok.ru