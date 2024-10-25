Тагильский weekend топ-6: цифровизация и кризис гуманизма глазами художника, культовый фильм ужасов от Альфреда Хичкока, Stand Up и фонарики из тыквы своими руками

О том, чем заняться с 25 по 27 октября

Для деревенского учителя русского языка и литературы Петра Осиповича слова утро, проснуться и похмелье — синонимы. Ну а мы подготовили для вас перечень мероприятий, которые позволят с интересом и пользой провести досуг в предстоящий уик-энд. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.

Концерт ВИА «Семейный подряд» (18+)

26 октября в 20:00

в баре «Гора»

Качественный блюз и рок с ностальгией 1960–1970-х и не только! Эта семейка уже навела музыкального шороха в городе!

Stand Up (18+)

27 октября в 19:00

в комфорт-холле LOFT

Стендап, на котором опытные комики расскажут свои проверенные шутки. В этот вечер у микрофона: Дмитрий Пасхин, Ирина Самченко, Аслан Адыгов, Вова Столяр. Ведёт Фёдор Пиковой. Сбор гостей в 18:30.

Выставка «Нестандартные конфигурации» (6+)

27 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Выставка является частью масштабного проекта художницы Татьяны Неги «Новая антропология», где она поднимает острые вопросы цифровизации и гуманистического кризиса. Как технологии меняют наше восприятие себя и других? Где проходит граница между природным и искусственным в эпоху высоких технологий? В своих работах Татьяна исследует телесность и её трансформации под влиянием цифрового мира.

Встреча с ведущим, сценаристом и режиссёром Максимом Бодровым (16+)

26 октября в 12:00

в Центральной городской библиотеке

Центральная библиотека приглашает на встречу в рамках «Культурной субботы» с ведущим, сценаристом и режиссёром Максимом Бодровым. Он расскажет о себе, поделится секретами организации и проведения мероприятий, ответит на вопросы участников встречи и проведёт литературный аукцион.

Показ фильма ужасов «Психо» (1960) (18+)

27 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Культовая картина, ставшая классикой мирового кино, от великого режиссёра Альфреда Хичкока. Этот показ приурочен к Хэллоуину, так что готовьтесь к вечернему погружению в мрачную атмосферу классического ужаса. Вас ждёт вступительное слово от кинокритика Кирилла Ваганцева, который поделится своим взглядом на фильм.

Детский мастер-класс «Halloween тыквы» (0+)

27 октября с 14:00 до 16:00

в ТРЦ Depo

Вы сделаете праздничные фонарики в виде тыквы к Хэллоуину своими руками! Участие бесплатное, регистрация не требуется.