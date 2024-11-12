СК и прокуратура проверят школьников, которые потушили снегом Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле

В Дзержинском районе Нижнего Тагила следователями СКР и прокуратурой организована проверка сообщения об осквернении символа воинской славы. По предварительной информации, в субботу, 9 ноября, трое местных школьников 9 и 11 лет, находясь на территории мемориального комплекса «Аллея Славы» на Вагонке, бросали комки снега в пламя мемориала «Вечный огонь».

«Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики, а также образовательного учреждения на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.