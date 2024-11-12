Команда ЕВРАЗа принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа в одиннадцатый раз принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Мероприятие проходит с 11 по 15 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В команде ЕВРАЗа — 22 участника (9 от Урала и 13 от Сибири) и 27 экспертов.

Участники от ЕВРАЗа поборются за звание лучших в профессии в 11 компетенциях: «Сварочные технологии», «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Охрана окружающей среды», «Слесарная работа с металлом», «Охрана труда», «Мехатроника», «Электромонтаж».

Ранее они состязались и заняли призовые места в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства ЕВРАЗа, которые проходили в Новокузнецке и Нижнем Тагиле.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» — масштабное ежегодное соревнование по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. Площадка для апробации и демонстрации высокотехнологичных профессий. В этом году событие объединит более 500 участников, экспертов и представителей организаций-партнёров. Они поборются за звание лучших в своей профессии, разрабатывая новые технологические решения в 28 сквозных и отраслевых компетенциях промышленности.

Организаторами чемпионата выступают Минпромторг РФ, Агентство стратегических инициатив и правительство Свердловской области при поддержке крупных холдингов и корпораций.