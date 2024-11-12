Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 17-летнего юноши в больнице Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета расследуют дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагедия произошла 28 августа 2024 года. Как рассказала Е1 Ольга, мама погибшего 17-летнего Кирилла, 16 августа она вместе с сыном поехала в одну из частных клиник Екатеринбурга на приём к иммунологу — подросток долгое время лечился от расстройств нервной системы.

Там у Кирилла случилось очередное обострение, Ольга попросилась на приём к неврологу.

«Врач осмотрела сына, сказала, что всё очень серьёзно: у него идёт интоксикация в организме, поэтому любые лекарства могут вызывать такую реакцию. Организм перенасыщен, он уже не очищается. Она вызвала скорую помощь в токсикоцентр», — рассказала E1 Ольга.

Но в токсикологическом центре при Свердловской областной психиатрической больнице (СОКПБ) причин для госпитализации Кирилла не увидели и отправили его в детское отделение.

Кириллу становилось всё хуже, и 21 августа родители забрали юношу в Нижний Тагил. Ночью скорая помощь увезла его в реанимацию ближайшей инфекционной больницы с подозрением на энтеровирус. Там ему поставили предварительный диагноз: инфекционно-токсический шок. Вечером его подключили к ИВЛ. У подростка отказали почки, началось заражение крови. Утром 28 августа Кирилл скончался, не приходя в сознание.

Ольга считает, что её сын погиб из-за некомпетентности или халатности медиков, поэтому обратилась за помощью в компетентные органы и намерена добиваться справедливости в суде.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.