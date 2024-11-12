В центре Нижнего Тагила автобус сбил пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого травмировался пешеход. Дорожный инцидент произошёл 11 ноября в 15:10 на остановке «Драматический театр».

По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны улицы Пархоменко по проспекту Ленина в сторону проспекта Мира, подъезжая к остановке общественного транспорта, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода, который двигался по тротуару к остановочному комплексу. В результате ДТП 19-летнего молодого человека с места происшествия доставили в Демидовскую городскую больницу. После осмотра врачей юношу отпустили домой.

«Водитель автобуса по факту ДТП пояснил, что при подъезде к остановке транспортное средство стало заносить, он принял меры к торможению, однако наезда избежать не смог, задев задней частью автобуса пешехода», — рассказали в дорожной полиции.

На месте ДТП сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия снежного наката на покрытии проезжей части, выдано предписание в обслуживающую организацию на устранение недостатков.

Также полицейские проведут проверку в отношении должностного лица, осуществившего выход на линию пассажирского автобуса с неисправностями. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ за выпуск на линию транспортного средства с техническими неисправностями.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия и выбирать пониженную скорость с учётом состояния дорожного полотна, не подвергать собственную жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения опасности.