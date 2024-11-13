В Нижнем Тагиле 23-летний парень с пневматическим пистолетом угнал автомобиль вместе с водителем

Ранним утром 17 октября в полицию от неравнодушных граждан поступило сообщение, что неизвестный мужчина в районе дома № 41 на улице Краснознамённой, угрожая другому мужчине предметом, похожим на пистолет, заставил потерпевшего сесть в автомобиль и уехал с ним в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Сотрудники уголовного розыска оперативно организовали розыскные мероприятия в целях установления личности злоумышленника и его задержания, а также розыска похищенного автомобиля.

Похищенный автомобиль Ford обнаружил наряд ППС на улице Максима Горького. В нём на пассажирском месте находился напуганный 31-летний потерпевший.

«Просмотрев записи видеонаблюдения, установленные в районе торговой точки, куда приезжал с проверкой ревизор, оперативники получили изображение нападавшего, которое тут же направили для ориентирования дежурных нарядов полиции. Как оказалось, один из полицейских патрулей ранее останавливал похожего по приметам молодого человека для проверки документов, полицейские вспомнили, что он проживает в выйской части города. Сотрудники уголовного розыска, проверяя дома в том районе, получили информацию об адресе проживания подозреваемого и даже устроили засаду, когда поступила информация, что неадекватного молодого человека, зашедшего на территорию подстанции электросетевой компании, удерживают охранники. Там его и задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у 23-летнего молодого человека, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, оперативники обнаружили газобаллонный пистолет и имущество потерпевшего: кошелёк чёрного цвета, в котором было чуть больше тысячи рублей, паспорт и водительское удостоверение, два торговых терминала и дорогостоящий мобильный телефон», — рассказали в полиции.

В отделе полиции, куда доставили задержанного для разбирательства, оперативники уголовного розыска выяснили, что молодой человек, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, накануне изрядно выпивал, после чего его и «потянуло на подвиги». Вооружившись пневматикой, он, прогуливаясь по улицам Выи, столкнулся со случайным мужчиной. Их недолгий диалог закончился угрозой с приставлением к голове жертвы пистолета, а затем и требованием покатать по городу. В какой-то момент «угонщику» самому захотелось сесть за руль. Находясь в нетрезвом состоянии, он не справился с управлением и съехал в кювет. Забрав имущество водителя, он скрылся, сказав потерпевшему оставаться на месте в течение получаса.

Общаясь с сотрудниками полиции, подозреваемый признался, что под воздействием алкоголя не понимал, что делал.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сейчас молодой человек находится под стражей.