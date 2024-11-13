В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» пройдёт «Форум мастеров»

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Мира, 2а 20 ноября откроется «Форум мастеров» (16+). Для участия в нём приглашаются уральские мастера и дизайнеры, которые создают аутентичные и стильные сувениры, украшения, предметы декора, соединяя в них культурный код родного края и современные тенденции.

В первый день деловой программы на форуме речь пойдёт о том, как перейти из статуса ремесленника в статус предпринимателя, расширить своё дело, освоить новый рынок через выход на маркетплейсы. Здесь можно будет получить практические навыки по предметной фотосъёмке и оформлению карточек на маркетплейсах, которые помогут самостоятельно сделать первые шаги к масштабированию. Также будут обсуждаться темы создания локальных и личных брендов.

Во второй день работы форума, 21 ноября, состоится экскурсия в креативный кластер «Домна»в Екатеринбурге на Вайнера, 16. Это проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который реализуется при поддержке губернатора региона и главы Екатеринбурга. Главная задача проекта — содействие в развитии креативных индустрий.

Участие в форуме бесплатное, необходимо подать заявку: https://forum.turizmnt.ru/