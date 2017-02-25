Владелица Красноуральского химзавода-банкрота пыталась скрыться от следствия за границей

Следственный комитет по Свердловской области намерен предъявить обвинение владелице обанкротившегося Красноуральского химического завода Ларисе Губайдуллиной в рамках дела по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Об этом накануне заявил прокурор муниципалитета Владислав Астраханцев во время доклада руководителю регионального надзорного органа Сергею Охлопкову, приехавшему в Красноуральск с рабочим визитом, сообщает Znak.com. Астраханцев уточнил, что до этого момента Губайдуллина находилась в статусе подозреваемой.

«Она пыталась скрыться за границей, сейчас с ней работают следователи. В ближайшее время Ларисе Губайдуллиной СКР предъявит обвинение по статье УК РФ “Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах”. Не исключено, что уже в конце марта оно будет передано в суд», – сообщил журналистам прокурор.

Красноуральский химзавод был построен в 1943 году. До 2011 года он принадлежал Управлению боеприпасов федерального агентства промышленности, после чего был выставлен на торги и сменил форму собственности. Последний заказ был получен от компании «АЛРОСА» в 2015 году, но не был исполнен по причине смерти нового хозяина. Завод достался его вдове Ларисе Губайдуллиной, после чего начался процесс банкротства.

О том, что на практически бесхозном химзаводе в 30 километрах от Нижнего Тагила хранятся тонны взрывоопасных веществ, СМИ стало известно весной 2016 года, когда на предприятии произошло несколько экологических ЧП. Кроме того, остатки оборудования привлекают внимание криминала.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com