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16 Янв 2017 17:11 | Метки: Новости

Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске

Сотрудники уголовного розыска ОВД Красноуральска совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области и регионального ФСБ установили и задержали четырёх подозреваемых в проникновении на территорию местного химзавода и причинении телесных повреждений трём сотрудникам ЧОПа.

«Ими оказались неработающие жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее судимые, личность пятого подозреваемого сыщиками также установлена, он объявлен в розыск. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений после употребления нападавшими спиртных напитков»,  рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснилось, что в конце прошлого года подозреваемые пытались совершить кражу цветмета с территории закрытого предприятия, но охрана спутала их планы. По словам полицейского, по факту нападения на причастность к преступлению проверялись более ста владельцев зарегистрированного оружия и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

«Среди задержанных подозреваемых есть гражданин Решетников, более известный в определённых кругах по прозвищу Цыган. Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК-51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, тоже хорошо знакомый с учреждениями пенитенциарной системы: более девяти лет он провёл за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование на тюремных нарах колонии № 54»,  добавил Горелых.

Напомним, инцидент произошёл около пяти часов утра 13 января. Группа нападавших, применив огнестрельное оружие, ранила трёх охранников, а четвёртого сильно избила. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

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