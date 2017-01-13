Трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила пострадали в результате вооружённого нападения на химзавод

В ночь на 13 января неизвестные совершили вооружённое нападение на ЧОПовцев, охраняющих недействующий химический завод в Красноуральске. По данным СМИ, злоумышленники проникли на территорию предприятия, но были замечены сотрудниками ЧОПа. При попытке задержания охранники были обстреляны. У двоих огнестрельные ранения ног, у третьего диагностирована черепно-мозговая травма. Нападавшие скрылись. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел.

«Невооружённые сотрудники ЧОПа попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения — были госпитализированы. Охранники получили в том числе и огнестрельные ранения», — сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Раскрытие преступления находится на контроле у руководства областного полицейского главка. На причастность к нападению сыщики уголовного розыска отрабатывают ранее судимых, безработных и склонных к такого рода преступлениям граждан.

Отметим, что в 2010 году на Красноуральском химзаводе утилизовали гексогеновое производство. Тогда предприятие проходило процедуру банкротства. Сейчас завод принадлежит частному лицу и фактически не работает. Бывшие работники предприятия утверждают, что на складах и в цехах завода до сих пор без должного надзора хранятся взрывоопасные реагенты.

Агентство новостей «Между строк»