Висимо-уткинская форель, фестиваль капусты и уральское гостеприимство. Областных журналистов познакомили с потенциалом туркластера «Гора Белая»

Управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» накануне организовала большую экскурсию для журналистов по территории туркластера. Представители региональных медиа узнали о работе, которая уже ведётся на территории кластера, и на себе почувствовали особенности уральского гостеприимства, которое может привлекать на Средний Урал туристов со всей России.

Пресс-тур стартовал с одного из якорных объектов туркластера — ГЛК «Гора Белая». Генеральный директор управляющей компании кластера Леонид Гункевич рассказал о том, что строительные работы здесь планируются уже в следующем году — начнётся разработка восточного склона.

Преобразования ждут не только спортивную инфраструктуру. Уже существующие на территории горнолыжного комплекса сооружения будут реконструированы, также здесь появятся новые отели, хостелы, рестораны, кафе на любой вкус и кошелёк, родельбан, зиплайн и другие развлекательные активности.

Над концепцией развития горнолыжного комплекса работали специалисты канадской компании Ecosign. Проект прокомментировал заместитель генерального директора УК «Гора Белая», международный судья по сноуборду, сноубордист со стажем Семён Искаков.

«Мы понимаем, что нам есть что дорабатывать, нужно развивать новые сервисы. Мы об этом говорим, обсуждаем с нашими коллегами, находим поддержку, пути решения и будем воплощать в жизнь уже в ближайшее время. Наш горнолыжный комплекс не такой экстремальный, как, скажем, на Красной Поляне. У нас другие горы, другой снег, здесь можно кататься всей семьёй, и мы нацелены именно на такой вид отдыха», — пояснил Семён Искаков, замдиректора по развитию коммерческой деятельности УК ТРК «Гора Белая».

Проект кластера в первую очередь нацелен на местных жителей, считает гендиректор УК ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич. Для жителей Нижнего Тагила, Свердловской области и соседних регионов здесь будет создаваться инфраструктура всесезонного отдыха. Поэтому большая работа в рамках создания туристического кластера будет проводиться в располагающихся неподалёку от Белой пятнадцати населённых пунктах. В Висиме, Висимо-Уткинске, Уральце и Усть-Утке будут построены туристические визит-центры.

По словам Леонида Гункевича, в первую очередь нужно мобилизовать органы местного самоуправления и жителей населённых пунктов. Сейчас территории посёлков приводят в порядок, главы районных администраций общаются с местными жителями, выслушивают их пожелания и идеи, которые будут учтены при реализации проекта.

Занимаются специалисты УК ТРК «Гора Белая» и ликвидацией 45 свалок, обнаруженных на территории кластера. Журналисты стали свидетелями того, как рабочие очищают от гор мусора глубокий овраг, расположенный рядом с прудом в посёлке Уралец. Для того чтобы бытовые отходы было удобнее бросать на дно оврага, местные даже смастерили мостик. На нём журналисты из Екатеринбурга делали селфи — как с главной поселковой достопримечательностью.

«Вчера начали уборку, пока у нас работает одна бригада. Важно понять масштаб проблемы, а дальше будем подключать ещё сотрудников, если понадобится, — пояснил начальник отдела по созданию объектов кластера Игорь Горшков. — Пока у нас все силы брошены на Уралец и на дорогу в деревню Захаровку — там мы насчитали порядка 5-6 свалок. В посёлке не хватает мусорных контейнеров, поэтому людям некуда выбрасывать мусор. На территории кластера мы установим 54 контейнерных площадки. Конкретно в Уральце их будет 15, в Висиме — 30. Вывозом мусора займётся “Рифей”».

Первым центром притяжения должен стать посёлок Висим, где в этом году начнётся строительство визит-центра. В посёлке активно развивается культурная жизнь. Здесь есть ипподром, музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, дом-музей «Русская изба», сотрудницы которого накормили журналистов вкусным караваем и рассказали о традициях и быте висимцев.

В музее «Русская изба»

Ежегодно в Висиме проходит православный фестиваль, фестиваль шансона, а в ноябре, в канун дня рождения Мамина-Сибиряка, — литературный фестиваль «В гостях у Мамина». В этом году в сентябре здесь хотят организовать первый фестиваль капусты — эта идея принадлежит специалистам туркластера.

«Мы исследовали качество земли и поняли, что здесь лучше всего растёт знаете что? Капуста! Поэтому мы хотим делать здесь фестиваль висимской капусты: варить щи, готовить голубцы, дегустировать квашенную разными методами капусту и местные настойки. Туризм сегодня ориентируется на событийные мероприятия, в том числе гастрономические. Думаю, вся деревня в дни этого фестиваля будет сдавать дома в аренду. Мы начинаем отсюда, с колыбели Горнозаводской цивилизации, и дальше на примере Висима будем показывать, как могут развиваться остальные 14 населённых пунктов. Будем помогать муниципальному бюджету получать региональные субсидии на наведение порядка, благоустройство», — заключил Леонид Гункевич.

«В посёлке прописано 1600 человек, но летом здесь проживает до пяти тысяч, у нас много дачников. Люди готовы меняться, они хотят, чтобы было развитие, потому что сейчас всё стоит на месте. Мы надеемся, что благодаря кластеру появятся рабочие места, будет возвращаться молодёжь», — призналась глава территориальной администрации посёлка Висим Ольга Субботина.

В соседнем с Висимом Висимо-Уткинске уже в этом году местный фермер Павел Пелевин планирует создать рыбное хозяйство. Пелевин на протяжении пяти лет разводит рогатый скот, а теперь решил возродить поселковый пруд. На свой бизнес-проект планирует получить государственный грант в размере 1,7 млн рублей. В пруду Висимо-Уткинска Павел Пелевин будет разводить форель, стерлядь и белого амура.



фермер Виктор Пелевин



«Решил расширить своё дело, хочу разводить рыбу, восстановить местную флору, возродить водоём, чтобы детям и внукам это всё осталось. Я планировал проект развивать самостоятельно, но попал в кластер. Мы уже подписали соглашение. Начать хочу в этом году: закупить садковые линии и посадочный материал. Кластер поможет с реализацией продукции — она может поставляться в кафе и магазины, которые будут работать на его территории. Ещё это поможет сократить выплату налогов, самое тяжёлое для сельского хозяйства — это налоги. Сельское хозяйство — это рискованный бизнес, прибыль сразу не приходит», — рассказал АН «Между строк» Виктор Пелевин.

Напомним, на территории кластера создан особый экономический режим для бизнеса. Также на территории кластера планируется организовать единый агрегатор платежей. На сегодняшний день соглашение о деятельности в составе туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» подписали около десяти бизнесменов. В числе первых резидентов есть тагильчанин Иван Воробьёв, директор компании «Медведь-экстрим». Он планирует развивать велотуризм по маршруту старой узкоколейки, которая шла от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска. Во время путешествия по живописному веломаршруту туристам расскажут об истории демидовской железной дороги.

«Я включился в кластер не из корыстных целей. Я уже работаю на этой территории с 2013 года, и мне хотелось бы остаться на ней. Если это не сделаю я, это сделает кто-нибудь другой. К нам приезжают гости из Франции, Чехии, Германии, из Москвы, Питера, Новосибирска, с Дальнего Востока. Кластер создаст условия для нашей работы, а мы будем принимать туристов. На этом маршруте появятся информационные стенды, можно будет купить воду и сопутствующие товары, взять в прокат велосипед», — рассказал Иван Воробьёв.

Последней точкой пресс-тура стала самая отдалённая деревня Усть-Утка. В этом году здесь начнётся реконструкция построенного до революции храма, а к 300-летию Нижнего Тагила должна быть восстановлена разрушенная Демидовская пристань.

«В деревне сейчас прописано 200 человек. Жителей было бы больше, если бы была инфраструктура. У нас нет интернета, плохая связь. Этот вопрос тоже хотелось бы решить. Мы надеемся, что у нас будет поток организованных, а не диких туристов, от которых мы, кроме мусора, пока ничего не видим. Мы ожидаем, что у нас появятся какие-то мини-гостиницы, столовые. Ведь проблема в том, что люди приезжают сюда в выходные, из того же Нижнего Тагила. Им нравится наша природа, но на ночь здесь негде остановиться, негде перекусить», — резюмирует глава территориальной администрации деревни Александр Кривоноженков.

В 2020 году в Усть-Утке запланировано начало строительства эко-отеля. Соответствующее соглашение было подписано на туристическом форуме «Большой Урал». Местные также будут привлекаться к развитию туризма в Усть-Утке — они будут сдавать в аренду свои дома. Причём задача управляющей компании туркластера значительно шире, отмечают специалисты, — нужно создать такие условия, в которых будет комфортно туристу, но в которых сохранится привычный и комфортный уклад жизни местных жителей. Именно поэтому туристический визит-центр построят за пределами деревни — об этом попросили её жители.

СПРАВКА