Агрегатор платежей, налоговые каникулы и постоянная помощь резидентам. Управляющая компания туркластера «Гора Белая» и банк «Открытие» встретились с потенциальными резидентами территории и объяснили, почему настало «время застолбить место для бизнеса»

В екатеринбургском Ельцин Центре прошёл форум для потенциальных резидентов туристического кластера «Гора Белая». Участники встречи обсудили возможности, которые открывает перед инвесторами амбициозный проект областного правительства, рассмотрели кейсы первых инвесторов и поговорили о рисках для бизнеса.

Директор туркластера Леонид Гункевич рассказал пришедшим на встречу бизнесменам о концепции развития туркластера. За 10 лет на горе Белой и в близлежащих населённых пунктах появятся 200 новых туристических объектов, 5 тыс. км туристических маршрутов. Главная идея проекта — отдых на природе с комфортом, поэтому на всей территории кластера появятся устойчивая мобильная связь и интернет, будут развиваться инженерная инфраструктура и дорожная сеть. По планам турпоток увеличится с 300 тысяч в год до 1,5 млн. Однако потенциал кластера ещё больше, ведь на Белую могут приезжать и жители соседних регионов — Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

«С каждым потенциальным резидентом мы садимся и обсуждаем, что мы можем сделать для его бизнеса. Мы будем создавать поток клиентов, возьмём на себя продвижение в соцсетях и маркетинг. Каждый продукт будет интегрирован в кластер и в единую систему продаж. Мы готовы помочь с бизнес-планом, привлекать экспертов для создания красивых и востребованных проектов, — рассказал руководитель УК туркластера "Гора Белая" Леонид Гункевич. — Когда мы построим восточный склон и число горнолыжных трасс увеличится, людей станет больше. А им нужно будет где-то отдыхать. Целевые сегменты инвесторов связаны с основными проектами кластера — это развлекательные, спортивные активности, отели, предприятия общественного питания. Так что сейчас самое время застолбить место для своего бизнеса».

Уже сейчас управляющая компания ведёт переговоры с инвесторами на строительство глэмпинга, спа-отеля на 50 мест, оздоровительного отеля на 70 номеров, ресторана на горе и зиплайна. О строительстве самого длинного в Европе зиплайна рассказал представитель инвестора аналитик Артём Егоров. Протяжённость экстремального спуска на стальном канате составит 1,5 км. Зиплайн будет работать круглогодично и развивать скорость до 160 км/ч. Вложения в проект составят 75 млн рублей. При цене 900 рублей за одно скатывание окупаемость проекта должна произойти за четыре года.

«Почему мы выбрали гору Белую как основной объект для инвестирования? Потому что в ближайшие один — три года она получит большое развитие трафика за счёт того, что там будут введены новые объекты. Плюс нам предлагают хорошие условия для инвестиций: налоговые преференции на имущество и землю, динамику потока посетителей. К тому же мы ориентируемся на растущий рынок внутреннего туризма — с 2007 по 2018 год, по данным Ростуризма, он вырос два раза», — отметил представитель инвестора Артём Егоров.

Напомним, на территории кластера создан особый экономический режим для бизнеса. Резиденты смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере до 90% налога на прибыль. В течение первых пяти лет бизнес может не уплачивать налог на имущество, а в последующие пять лет будет действовать льготная ставка — 1,1% (это половина стандартной ставки).

Банк «Открытие» рассказал о возможности резидентов кластера воспользоваться банковскими гарантиями для получения льготного кредитования из «Фонда развития моногородов».

По программе софинансирования НО «Фонд развития моногородов» инвесторы могут получить кредит под 0%. Программа нацелена на развитие бизнеса в малом и среднем сегменте в городах с крупными промышленными предприятиями. В рамках программы фонда банк готов предоставить безотзывную гарантию на сумму до 250 млн рублей и сроком до 10 лет при условии, что у предпринимателя есть параллельно ещё один бизнес, который может выступать гарантом выполнения обязательств.

Создать свой бизнес на территории кластера смогут и начинающие предприниматели, в том числе воспользовавшись программами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Также областное правительство готово рассмотреть варианты государственно-частного партнёрства и концессий.

Планируется, что на территории туркластера будет действовать единая система платежей. Это позволит бизнесу значительно снизить затраты на банковские услуги и эквайринг, отметила управляющая банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

«Агрегатор платежей может работать по принципу единой карты, которую посетители смогут пополнять на территории кластера и рассчитываться ей за услуги и развлечения. Удобство в том, что затраты, которые идут на инкассацию и эквайринг, будут для резидентов за счёт агрегатора дешевле. И для посетителей это тоже плюс, потому что в стоимость услуги предприниматель всегда включает все свои затраты, в том числе и банковское обслуживание», — объяснила Наталья Алемасова.

Банк «Открытие» выступает финансовым партнёром АНО «Гора Белая», что подразумевает также бухгалтерскую и юридическую помощь резидентам, финансовое сопровождение проектов.

«Мы понимаем, что бизнес будет существовать, если будет трафик. А возможна такая ситуация, что заявленного трафика достичь не удастся. Мы рискуем деньгами, заходя туда, есть ли какие-то гарантии?» — озвучили бизнесмены один из самых животрепещущих вопросов.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян отметил, что именно для этого между резидентом кластера и управляющей компанией заключается договор, в котором прописываются обязательства обеих сторон.

«Одна из задач управляющей компании — сформировать конструктор взаимодействия с потенциальными инвесторами. На мой взгляд, сегодняшняя встреча полезна тем, что мы услышали друг друга и сможем найти формат взаимодействия с бизнесом в туризме. Опыт туркластера "Гора Белая" — один из первых, это новый проект для региона, поэтому могут быть какие-то шероховатости. Будем решать эти вопросы вместе», — заключил Копелян.

Как заверил собравшихся на форуме представителей бизнеса Леонид Гункевич, строительство восточного склона на Белой обязательно увеличит поток отдыхающих. Строительство склона запланировано на осень 2020 года. Весной и зимой 2021 года он уже будет работать, а значит, на горе к этому времени уже должны появиться различные виды размещения гостей.

По ранее заявленным планам властей государственные инвестиции в создание кластера составят 15 млрд рублей, частные инвестиции могут достичь 30 млрд рублей.