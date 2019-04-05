Первые маршруты туристического кластера «Гора Белая» уральцы смогут оценить уже этим летом

Такое заявление сегодня сделал гендиректор туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич на пресс-конференции в рамках Международной туристской выставки «Лето-2019», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге. Также Гункевич рассказал о том, что у кластера появились первые потенциальные инвесторы, которые прорабатывают проекты отеля, гостевых домов, глэмпинга на горе Белой и зиплайн-трассы.

«Гора Белая» — первый на Урале туристический кластер, инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кластер включит в себя круглогодичные виды отдыха на любой вкус и кошелёк. Активные работы в районе горнолыжного комплекса, а также строительство визит-центров в посёлках, входящих в кластер, стартуют в 2020 году. Однако уже этим летом любители активного отдыха увидят изменения на знакомых территориях.

Специалисты управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» обещают создать около 500 км пеших и велосипедных маршрутов, каждый из них будет нанесён на карту для туристов. На маршрутах появится информационная навигация, в отдельных точках — места для отдыха, будут обустроены места сбора мусора. В целом в концепции кластера предусмотрено создание пяти тысяч километров туристических троп — пешеходных, велосипедных, снегоходных, квадроциклетных, лыжных и экотроп по заповедным местам.

«Мы все находимся в иллюзии, что туризм — это нечто далёкое, что надо куда-то ехать, перемещаться. На самом деле, когда мы вникли в эту историю, то выяснили, что во всех странах мира развивается внутренний туризм, на него приходится 80 процентов всех туристов. Наша задача — создать такое комплексное предложение, которого пока нет в регионе. Мы хотим дать людям возможность проводить отпуск и выходные дни на Урале, в комфортной среде», — заявил Леонид Гункевич.

Максим Пузанков, генеральный директор Уральской ассоциации туризма, отметил, что у кластера «Гора Белая» хороший потенциал. К тому же в Свердловской области нет больших горнолыжных комплексов с современной инфраструктурой, поэтому данное предложение будет пользоваться большим спросом у свердловчан.

«Вообще успех или неуспех самого кластера зависит от участия реальных предпринимателей. Пойдут в кластер инвесторы — тогда будет успех. А это, в свою очередь, зависит от команды, которая занимается проектом. Сейчас команда хорошая, Леонид Гункевич собрал специалистов. Нужно понимать, что, когда реализуется подобный проект, решения властей и выделения бюджета мало — нужны энтузиасты, и такие люди сейчас есть», — считает Максим Пузанков.

По словам руководителя проекта Леонида Гункевича, специалисты УК ТРК «Гора Белая» уже начали вести переговоры с инвесторами. На стадии подписания соглашений находятся проекты на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Бизнесмены заявили о готовности построить ресторан на вершине горы, аттракцион «зиплайн» (скоростной спуск на канате), оздоровительный отель на 70 номеров, птичий парк, 30 гостевых домиков, а также площадки с глэмпингом и кемпингом. Если идеи потенциальных инвесторов будут соответствовать концепции кластера, тогда их ждут налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, юридическая и маркетинговая поддержка.