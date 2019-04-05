«Откроем доступ на музей-завод». Власти Нижнего Тагила рассказали о планах по развитию промышленного туризма

Власти Нижнего Тагила рассказали о планах по развитию промышленного туризма в городе на международной туристской выставке «Лето-2019». В этом году она проходит в Ельцин Центре в Екатеринбурге. На мероприятии свои туристические продукты представляют более 20 стран мира. Ожидается, что стенды посетят около 10 тысяч жителей Свердловской и других областей. Генеральным партнёром выставки в этом году выступает Болгария.

В рамках выставки организовано более 30 мероприятий, в том числе презентации, деловые завтраки и круглые столы. Особое внимание уделено обсуждению развития промышленного туризма России. В нём сегодня, помимо представителей Ростуризма и промышленных предприятий, принял участие замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

«Необходимо развивать индустриально-исторический и археологический промышленный туризм. В Нижнем Тагиле есть Демидовский завод. Он сегодня заброшен, ограничен в приёме туристов. Наша задача — попытаться развить этот муниципальный объект. Мы сейчас заключаем контракт на разработку проектно-сметной документации по реставрации заводоуправления Демидовского. Прорабатываем концепцию, как можно реализовать первый этап, открыв доступ на музей-завод. Чтобы там работали люди, были созданы все необходимые условия, туристы шли туда без опасений быть травмированными. И чтобы это было внешне привлекательно. Задача № 1 — это, конечно, обеспечение безопасности. Есть у нас уникальная смотровая площадка на меднорудянском карьере. Она ВГОКовская, но находится на борту карьера, в зоне обрушения. И решить вопрос безопасности там будет крайне сложно», — рассказал АН «Между строк» Алексей Бурдилов.

В прошлом году ЕВРАЗ НТМК впервые показал тагильчанам, не работающим на предприятии, как закаляется сталь. Там провели первый экологический тур для обычных горожан. Такие экскурсии планируют сделать постоянными.

Международная выставка «Лето-2019» продлится два дня. Туристический потенциал города также представлен на одном из стендов. Сотрудники Центра развития туризма Нижнего Тагила рассказывают гостям мероприятия о сплавах по Чусовой и плюсах отдыха на горе Белой и Долгой. Любой желающий также может собрать пазл с изображением города, поиграть на редких музыкальных инструментах, принять участие в мастер-классе по традиционной тагильской росписи и сфотографироваться с «духами» реки Чусовой — медведем и волком.