«Прогуляться по вершинам Весёлых гор и сделать селфи на дереве». Управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» рассказала, какие изменения на территории начинаются уже сейчас

В ближайшие 10 лет горнолыжный комплекс «Гора Белая» и составляющая кластер большая территория, в которую входят 15 населённых пунктов, природный парк «Река Чусовая» и буферная зона Висимского заповедника, должны стать современным круглогодичным курортом, туристической достопримечательностью Среднего Урала и воплощением лучших мировых практик комфортного отдыха на природе, где будет нескучно ни экстремалам, ни семьям с детьми. 30 горнолыжных трасс, 5 тыс. километров туристических маршрутов, гостиницы на любой вкус и кошелёк, первый на Урале родельбан и самый длинный в Европе зиплайн (экстремальный спуск 1,5 км по стальному канату).

Планы концепции кластера поражают воображение и вызывают у обывателя резонный вопрос: получится ли воплотить все задумки в жизнь? Ответ на этот и многие другие вопросы АН «Между строк» дали руководители управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич и Евгений Манторов.

Как в Европе

Напомним, идею создать рекреационный кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые озвучил зимой 2017 года. А в августе 2018 года уже была создана АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера “Гора Белая”». В обязанности её сотрудников входят разработка, управление и развитие кластера в окрестностях Нижнего Тагила.

«Мы хотим создать для каждого жителя Нижнего Тагила условия для комфортного, безопасного и интересного отдыха, как активного, так и спокойного семейного. Глобально — для всей Свердловской области и УрФО это будет территория, где уральцы смогут проводить свои выходные и отпуска. Это не только и не просто горнолыжный комплекс. Концепция разработана так, что кластер будет привлекать разных туристов во всесезонье возможностями разнообразного отдыха», — объясняет Леонид Гункевич, генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

В разработке концепции развития ГЛК «Гора Белая» принимали участие специалисты канадской компании Ecosign — мирового лидера концептуального дизайна горных курортов. Канадцы неоднократно выезжали на местность, объездили на снегоходах все склоны Белой и в итоге предложили развивать здесь не только зимние, но и летние активности. По словам заместителя генерального директора управляющей компании туристско-рекреационного кластера Евгения Манторова, ГЛК «Гора Белая» — территория активного отдыха. Всего в кластере выделены три зоны, для каждой из которых определены якорные объекты и туристические маршруты.

Кроме ГЛК, центром притяжения туристов станет парк «Река Чусовая», где будут обустроены тропы для пеших походов и смотровые площадки, а центром семейного отдыха станет посёлок Висим. В Висиме уже есть ферма с оленями, кроликами и страусами, музей быта и ремёсел, музей Мамина-Сибиряка, ипподром. Все объекты в сотрудничестве с местным бизнесом будут развиваться, а посёлок станет местом локации одного из якорных объектов всего кластера — парка горнозаводской цивилизации (стилизованной деревни, где можно будет окунуться в прошлое, попробовать историческую кухню этих мест, познакомиться с ремёслами и бытом предков).

Гора Белая, по мнению канадских экспертов, даёт массу возможностей. Она идеально подходит для начинающих сноубордистов и лыжников, для семейного катания и тренировок профессионалов. Но чтобы развить эти возможности, нужно не только реконструировать действующий западный склон, но и разработать южный и восточный склоны. Благодаря этому количество трасс увеличится с пяти до тридцати общей протяжённостью почти 50 километров, появятся пять новых подъёмников, трасса для тюбинга, скоростная тарзанка зиплайн, на которой можно будет с ветерком прокатиться над деревьями.

На новых склонах также хотят построить популярный у европейских туристов родельбан (это монорельсовая дорога по типу американских горок, пассажир которой, находясь в санках, сам может управлять скоростью движения). Ничего подобного нет не только в Свердловской области, но и во всём УрФО.

Сейчас, исходя из инфраструктуры комплекса, на горе Белой возможно проводить только соревнования областного масштаба по сноуборду и лыжам. Причина — неподготовленность склонов, отсутствие мест размещения: на горе работает только одна гостиница на 27 номеров, которая не справляется даже с действующим трафиком туристов.

В утверждённом плане развития горнолыжного комплекса заложены масштабные изменения — склоны горы Белой будут перепрофилированы. В итоге перепад высот должен составить 347 метров. Разработан мастер-план горнолыжной деревни у подножия горы, где планируется создать свыше 1000 новых мест размещения в частных отелях разных категорий и таунхаусах.



Земляные работы на ГЛК, подготовка трасс, строительство системы оснежения и подъёмников, а также глэмпинга на вершине горы будут осуществлены в 2020–2021 годах



В целом в каждом населённом пункте кластера планируется создать 100 новых мест размещения.

На чём заработать бизнесу и местным жителям

Большая роль в реализации проекта туристического кластера отведена бизнесу. По словам Евгения Манторова, управляющая компания кластера должна обеспечить трафик туристов (привлекательность территории) и создать условия для входа в проект резидентов: показать возможности для развития туристических услуг и решить базовые вопросы по праву пользования землёй, по обеспечению сетями, создать условия для привлечения софинансирования от банков.

Инженерная инфраструктура будет построена на государственные инвестиции. Вся инфраструктура развлечений (отели, рестораны, сервисы и прокаты) будет создаваться за счёт частного капитала.

У подножия горы планируют организовать уютную и обустроенную по европейским стандартам лыжную деревню. Здесь будут гостиницы, тихие семейные домики-шале, оборудованный кемпинг, спортивно-развлекательные центры, таунхаусы, кафе и рестораны. Всё это будут строить инвесторы.

«Нами разработана единая архитектурная концепция для инвесторов, которые захотят что-то построить на горнолыжном комплексе. С одной стороны, мы даём полную проработку сетей и всю инфраструктуру. С другой стороны, за это мы строго просим выполнять сроки и соблюдать архитектурную концепцию. Мы будем задавать определённые стандарты и требовать от предприятий поддерживать сервис на территории всего кластера», — говорит Евгений Манторов.

Включаться в работу кластера нужно уже сейчас. Управляющая компания ведёт работу с резидентами. О желании реализовать свои проекты в кластере уже заявили региональные операторы кемпингов и глэмпингов, экофермеры, производители сельскохозяйственной и пищевой продукции, есть идея создания птичьего парка, организации сбора ягод.

Вместе с бизнесом УК прорабатывает каждый объект согласно концепции кластера, определяет этапность работ и масштабность, возможные участки для реализации проекта. Так что малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям будет где развернуться. Для инвесторов кластера будут действовать льготы.

0% налог на имущество в первые 5 лет следующие годы – 1,1 % налог на прибыль – инвестиционный налоговый вычет, позволяющий вернуть до 90% вложений в основные средства

После воплощения всех идей посещаемость Белой должна вырасти с 300 тыс. до 1,5 млн туристов в год. За 10 лет на территории кластера должно появиться до 10 тыс. рабочих мест, которые будут занимать жители близлежащих муниципалитетов.

Что важно, услуги и активности кластера будут по карману людям с разным достатком. Управляющая компания делает ставку на то, что основной поток гостей придёт из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и соседних городов, говорит Евгений Манторов.

Первые шаги на пути к кластеру

Создание туристического кластера подразумевает появление доступной бесплатной туристической инфраструктуры. Прежде всего, это пешеходные маршруты — туристические тропы, смотровые площадки, подвесные мосты. В концепции заложено 5 тыс. километров маршрутов разной направленности — это и экотропы по заповедным местам (например, бордвок — дощатые тропы), и велотрассы, снегоходные и квадроциклетные, трассы для беговых лыж (летом они будут маршрутами для маунтинбайка).

По примеру мировых природных парков и кластеров вся территория будет «связана» маршрутами.

Важно, что первые шаги на пути создания туристической инфраструктуры будут сделаны уже этим летом.

«За летний сезон 2019 года мы создадим первые 100 километров гостевых туристических маршрутов. Благоустроим среду на пути их следования, скосим траву, поставим указатели, обустроим места для привалов и видовые площадки. Второй формат, который будем реализовывать в первую очередь, — это пешеходная и велотрасса вокруг горы Белой. Также уже в проработке снегоходные маршруты», — рассказывает Евгений Манторов.

Это первые видимые изменения, которые начнутся уже этой весной-летом. Дальше — больше. В 2020 году в Висиме, Висимо-Уткинске, Уральце и Усть-Утке (якорных посёлках кластера) уже появятся обустроенные детские площадки и визит-центры. Они будут размещены в поселковых домах культуры или, если размещение в ДК нелогично с точки зрения движения туристического трафика, иметь другую локацию в посёлке. В визит-центрах туристы смогут получить необходимую информацию, посмотреть карту кластера, купить сувениры, получить медицинскую помощь.



Визит-центры и детские площадки появятся в посёлках в 2020 году



Всё это создаст новые рабочие места и оживит жизнь в населённых пунктах. И в целом должно повысить качество жизни в регионе, потому что с развитием кластера будут развиваться дороги, газо- и электроснабжение, связь. Сейчас проводится подробный анализ территории и прорабатывается возможность поэтапного развития цифровой инфраструктуры в кластере, чтобы на всей территории появилась связь и широкополосный доступ в интернет.

Почему не так быстро

Работая над созданием, пожалуй, одного из самых амбициозных проектов региона за последние пару десятков лет, команда УК ТРК «Гора Белая» вдохновляется идеями парков, заповедников и горнолыжных комплексов со всего мира. Концепция кластера, его архитектурный облик, мастер-план горнолыжного комплекса — вся идейная и техническая база проекта разработана.

Но на первом этапе основная работа УК ТРК «Гора Белая» закручена вокруг решения юридических вопросов, связанных с землеустройством. Проще говоря, до начала проектирования объектов туристического кластера нужно упорядочить право пользования землями.

«Площадь кластера — 2,5 тыс. кв. километров. Это огромная территория. Всё это земли разной собственности (федеральной, региональной, муниципальной) и категорий: сельскохозяйственные земли, населённые пункты, охотничьи хозяйства, лесной фонд и особо охраняемые природные территории», — поясняет замдиректора по развитию Евгений Манторов.

Привести в порядок все документы, соблюсти требования законов — это первая и самая главная задача перед началом какой-либо активности в плане проектирования и застройки. Это большой договорной процесс, процедуры аукционов, внесение изменений в документы градостроительного зонирования.



Встреча с потенциальным резидентом кластера — инициатором проекта по глэмпингу



Управляющая компания должна обеспечить возможность передачи участков инвесторам для осуществления деятельности по размещению туристических объектов.

Несмотря на большую юридическую работу, уже в этом году, помимо обустройства пешеходных маршрутов, начнётся благоустройство территории: ликвидация свалок, обустройство пунктов сбора мусора.

На территории будущего кластера специалисты насчитали 39 несанкционированных свалок в живописных лесах под Нижним Тагилом. С мая, после полного схода снега, начнётся расчистка и вывоз мусора, а на местах свалок появятся урны и информационные таблички для отдыхающих.

«Изменения будут постепенными, не мгновенными в силу масштабной юридической базы по земле, создания единой цифровой среды и других вопросов, но они будут. Они повлекут за собой реконструкцию дорог, проникновение интернета. Развитие округа, которое закладывал губернатор, принимая решение о создании кластера, начинается. Да, мы ещё не можем начать активную стройку, но уже начинаем красивые пешеходные истории и общее благоустройство», — говорит Леонид Гункевич.

Новости обо всех движениях проекта можно получить уже сейчас в группах кластера в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Проект в цифрах: