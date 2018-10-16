Канадские эксперты показали проект курорта «Гора Белая» (ФОТО)

Сотрудники канадской компании Ecosign, занимающейся планированием горнолыжных курортов, в декабре должны представить своё окончательное видение обновлённого ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом, пишет Znak.com.

По мнению канадских специалистов, «Гора Белая» должна стать региональным круглогодичным курортом с возможностью одновременно обслуживать 7–7,5 тысяч человек. В данный момент ГЛК «Гора Белая» эксплуатируется лишь на 20% своих возможностей, считает Эрик Каллендер.

«Сейчас на курорте предлагают катание на склонах, больше подходящих лыжникам и сноубордистам, либо начинающим, либо среднего уровня. Но у горы Белой огромный потенциал с точки зрения катания. Надо сделать это место привлекательным для лыжников и сноубордистов более высокого уровня, которые увлекаются, например, фрирайдингом (катанием на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс). Когда речь заходит о горнолыжных курортах, люди часто представляют себе самые крупные и популярные во всём мире места для катания, такие как Куршевель. Но 90% горнолыжной отрасли составляют небольшие региональные курорты», — говорит Эрик Каллендер.

Каллендер также участвовал в проектировании курорта 15 лет назад. По его словам, сейчас все трассы для спортсменов расположены на западном склоне горы.

«Наша задача — расширить возможности для катания, используя как восточный склон, так и южный, северный. Кроме того, предложить разного рода активности для круглогодичной работы курорта», — говорит он.

Зимой специалисты предлагают развивать лыжи, сноуборды, тьюбинг («бублики»), сани, прогулки на снегоступах, летом — катание на мотоциклах, велосипедах, мотовездеходах, лошадях, а также аттракционы и проведение разного рода мероприятий, например свадеб. К примеру, некоторые лыжные трассы можно использовать летом как спуск для велосипедов.

По словам главы управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонида Гункевича, по предварительным расчётам, оптимально необходимая сумма инвестиций в проект — 8 млрд рублей, с учётом всех источников финансирования, в том числе частных вложений предпринимателей.

На первом этапе, реализация которого займет 15–18 месяцев, запланированы создание инфраструктуры для фрирайдинга и установка скоростного подъёмника для обслуживания восточного склона горы, который менее подвержен ветрам. Кроме того, на этом же этапе специалисты предложат построить на Белой гостиницу на 100–150 номеров с рестораном, а также реорганизовать существующий лыжный центр.

По словам Леонида Гункевича, срок в полтора года включает, в частности, завершение концепции, проектирование и непосредственно работы. Стоимость этого этапа работ составляет порядка 1–1,5 млрд рублей, однако сколько средств будет заложено на проект в областном бюджете на 2018 год, пока неизвестно. Что касается окупаемости проекта, то обычно, с учётом мировой практики, на это уходит 5–7 лет.