«Здесь будет весь мир!» Эдуард Россель призвал не стесняться просить деньги у предприятий на «перезагрузку» горы Белой

Первый Свердловский губернатор Эдуард Россель, мечтавший во время строительства ГЛК «Гора Белая» создать под Нижним Тагилом «уральский Куршевель», выступил с яркой речью о возможном будущем комплекса. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле проходило выездное совещание главы региона Евгения Куйвашева с участием областных министров, главы Нижнего Тагила, руководителей градообразующих предприятий и бизнесменов. Обсуждали создание туристического кластера «Гора Белая».

«Это центр влияния не только Свердловской области и Урала, это международный центр влияния. Здесь будет весь мир, — оптимистично заявил Эдуард Россель. — Не знаю, какие деревни в особую экономическую зону войдут, но при их выборе нельзя, конечно, забывать историю. В первую очередь нужно, конечно, гостиницу на 400 мест, и она сразу будет заполнена. Поставить её нужно на горе. Это очень шикарно, но на мировом уровне. Мы должны сделать лучше, чем на Красной поляне».

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил объединить в одном туристическом кластере горы Белую, Долгую и Ежовую. Эдуард Россель за идею ухватился.

«Можно сделать спуск в сторону Кировграда, и сразу объединим Белую с Ежовой, как Сергей Константинович предлагал тоже. Включить в кластер Ежовую — очень хорошая мысль».

«Вы избрались на 5 лет. Предлагаю вам наконец-то поставить здесь точку, — обратился Россель к главе региона Евгению Куйвашеву. — Не стесняйтесь! ЕВРАЗ-холдинг пусть вкладывается. Пумпянский, Вексельберг, Козицын. Нужно всех нагрузить, чтобы была народная стройка. А на пятый год правления провести здесь спартакиаду, и пойдём снова на выборы».

Присутствовавшие на совещании жители ближайших к горе посёлков Уралец и Черноисточинск предложили дать ГЛК имя Росселя. И заодно попросили посодействовать с газификацией домов.

Ранее на совещании региональный министр инвестиции и развития Виктория Казакова рассказала о подготовке проекта особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории горнолыжного комплекса и прилегающих к нему посёлков, назвав нынешнее состояние ГЛК недоразвитым. Особый экономический режим для бизнеса, который планируют привлечь на гору областные власти, будет действовать не меньше 10 лет.

В конце совещания губернатор Куйвашев заявил о необходимости создать рабочие группы, а с каждым представителем крупных предприятий он намерен отдельно обсудить возможность участия.