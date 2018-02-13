Губернатор Куйвашев приехал в Нижний Тагил спасать убыточный горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Возможные перспективы развития туристического кластера «Гора Белая» обсуждаются сейчас на выездном совещании главы региона Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле. В мероприятии, проходящем на территории ГЛК, также принимают участие экс-губернатор области Эдуард Россель, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, руководители тагильских градообразующих предприятий и уральские бизнесмены.

«Гора Белая должна восприниматься не только как спортивный центр, но и культурный, туристический. Сегодня нам необходимо определить механизмы для создания туристского кластера», — заявил на совещании Евгений Куйвашев.

О возможном создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» и прилегающих к нему посёлков Евгений Куйвашев сообщил во время своего недавнего выступления на собрании свердловского Союза промышленников и предпринимателей. По задумке властей, особый экономический режим для бизнеса на горе Белой должен действовать не меньше 10 лет. На прошлой неделе о разработке соответствующего проекта заявила региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Она же сегодня на совещании несколько раз проговорила о нынешней недоразвитости комплекса и перечислила большой список необходимых мероприятий, которые позволят спасти и развить этот ГЛК.

«Потенциал горы используется не в полном объёме. Гора устраивает с точки зрения сервиса, соотношения цены-качества. Недостаточная загруженность возникла из-за не до конца развитой инфраструктуры. Очевидна необходимость её расширения. Нужно развивать трассы, подъёмники, сноупарк, летние площадки, точки питания. Предлагается развивать её за счёт государственно-частного партнёрства. Развитие зависит в первую очередь от наличия частных инвестиций… Предпринимателям готовы давать участки от Черноисточинского до Висима, не только вокруг горы Белой», — рассказала Виктория Казакова.

Требует развития и инженерная инфраструктура комплекса, отметила Казакова. На территории ГЛК уже есть две газовые котельные, необходимо строительство дополнительных подстанций, локальных водоочистных сооружений, сказала министр.

Директор комплекса, впрочем, несмотря на заявления министра, говорит о постоянном росте доходов.

«В 2017 году комплекс посетили 270 тысяч человек. Цифра спортсменов, которые тренируются на горе, также увеличивается из года в год. Доходы увеличились в два раза — до 55 млн рублей», — сказал директор ГЛК Александр Зотов.

«Город активно поддерживает создание на территории горы Белой ОЭЗ. Считаю необходимым не только строительство второй очереди, но и включение в ОЭЗ находящихся рядом населённых пунктоов — Верхний прудок и другие. Это позволит в том числе создать новые рабочие места… Вокруг каждого населённого пункта необходимо определить территорию для развития, в том числе сельского хозяйства», — сказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Черноисточинский бизнесмен Роман Горбунов выступил с идеей создания культурно-этнического центра в посёлке Черноисточинск. Согласно инвестиционному проекту, центр будет выполнен в стиле исконно русской архитектуры, он будет включать в себя кафе на 150 мест, гостиницу с номерами, спортивную площадку. Реализацию планируется завершить за полтора года, будут созданы 30 рабочих мест. Стоимость проекта 56 млн рублей. Об опыте повышения туристической привлекательности территорий рассказала основатель арамильского «Парка сказов» Наталья Ларионова и создатель оленьей фермы в Висиме Светлана Копанева. Все они выразили готовность включения в проект.

Предполагается, что в ОЭЗ предприниматели, готовые развивать туристическую составляющую комплекса, будут получать налоговые льготы в рамках полномочий Свердловской области. В настоящий момент на территории региона находится только одна особая экономическая зона — «Титановая долина». Основная площадка расположена в Верхней Салде, вторая очередь ОЭЗ строится на территории аэропорта Уктус в Екатеринбурге. В ОЭЗ входят 14 резидентов.

Расположенный в 37 км от Нижнего Тагила горнолыжный комплекс «Гора Белая» начал строиться летом 2005 года под патронажем первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Сегодня ГЛК находится в ведении областного Минспорта и выполняет ряд социальных функций, участвуя в госпрограммах по оздоровлению населения, развитию физической культуры и спорта, а также развитию детско-юношеского спорта и подготовки резерва областных сборных. Свердловские власти ежегодно выделяют на содержание комплекса порядка 60 миллионов рублей. По словам руководства учреждения, этих денег хватает лишь на зарплаты его работников и покрытие коммунальных расходов. Ремонт оборудования, а также покупка запчастей для него проходит за счёт собственных доходов ГЛК.

Год назад руководство горнолыжного комплекса «Гора Белая» сообщало АН «Между строк», что намерено в ближайшее время доработать проектную документацию по строительству на территории ГЛК сноупарка с трассами для фристайла. Также планировалось создание искусственного водоёма и горнолыжной деревни на тысячу мест. Эти и другие масштабные объекты строительства обсуждались ещё 12 лет назад, когда губернатор Эдуард Россель закладывал первый камень для строительства нового комплекса. Глава региона мечтал создать под Нижним Тагилом «уральский Куршевель», способный поспорить с челябинским «Абзаково» и другими популярными российскими курортами, добиться проведения на горе Олимпийских игр. Однако многие проекты так и остались только на бумаге.