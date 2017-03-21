Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем»

Руководство горнолыжного комплекса «Гора Белая» намерено в ближайшее время доработать проектную документацию по строительству на территории ГЛК сноупарка с трассами для фристайла. Также в планах создание искусственного водоёма и горнолыжной деревни на тысячу мест. Эти и другие масштабные объекты строительства обсуждались ещё 12 лет назад, когда губернатор Эдуард Россель закладывал первый камень для строительства нового комплекса. Глава региона мечтал создать под Нижним Тагилом «уральский Куршевель», способный поспорить с челябинским «Абзаково» и другими популярными российскими курортами. Почему многие проекты так и остались только на бумаге и что мешает «Горе Белой» стать центром зимних видов спорта международного уровня – в материале АН «Между строк».

Что хотели построить на горе Белой

Расположенный в 37 км от Нижнего Тагила горнолыжный комплекс «Гора Белая» начал строиться летом 2005 года под патронажем первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Развитие объекта предполагалось осуществить в два этапа. Изначально акционерами ОАО «ГК “Гора Белая”», помимо областного Мингосимущества, которое выделило землю для строительства объекта, выступили ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания», АО «Уральская бронетанковая техника – Уралвагонзавод» и ООО «Евраз-Инвест». Собственникам принадлежало по 25% акций в уставном капитале «Горы Белой», сам капитал составил 57,2 миллиона рублей. В 2006 году владельцы ЕТПК отдали свои акции области «из-за финансовой бесперспективности проекта» и она стала собственником контрольного пакета ГЛК.

«Я пришёл в 2004 году, когда всё только начиналось, – вспоминает первый директор "Горы Белой" (занимал эту должность до 2012 года), спикер тагильской гордумы Александр Маслов. – Планировалось, что деньги в развитие Белой будет вкладывать акционерное общество. Компании выделили по 25 миллионов рублей. На эти деньги было начато проектирование комплекса, также осуществлена вырубка леса, строительство трасс и поставлен первый подъёмник. Но этого было мало, система снегообразования и ратраки – это импортное оборудование, которое стоит сотни тысяч долларов, подъёмники – миллионы долларов. Россель рассчитывал, что основную финансовую нагрузку будет нести "ЕВРАЗ Холдинг". Однако в 2005 году президент компании на встрече с губернатором, членами свердловского правительства и тагильским мэром Диденко отказал в выделении средств на строительство горнолыжного комплекса. Тогда Россель и принял решение о выделении областных денег на строительство».

ООО «Евраз-Инвест» отказалось от акций ОАО «ГК “Гора Белая”», и владельцами горнолыжного комплекса стали МУГИСО (71,4% акций) и АО «Уральская бронетанковая техника – Уралвагонзавод» (28,57% акций).

В период с 2006 по 2008 год на развитие ГЛК «Гора Белая» было выделено, по словам Маслова, порядка миллиарда рублей. Деньги поступали из двух источников – бюджета свердловского правительства (через Минстрой и Управление капитального строительства СО) и Фонда губернаторских программ (так называемые внебюджетные средства). Благодаря им до 2008 года была построена и введена в эксплуатацию первая очередь: сервисный центр, котельная, гостиница и кафе, четырёхместный кресельный подъёмник, трассы для беговых лыж и сноутюбинга и пять горнолыжных трасс. Тогда же были приобретены снегоходы, две снегоуплотнительные машины, установлена система искусственного снегообразования.

В 2008 году начались работы по проектированию и строительству объектов второй очереди. К 2011 году был построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивным игровым и тренажёрными залами. Планировалось также строительство трасс на восточном склоне Белой, сноупарка и искусственного водоёма для организации дополнительной системы снегообразования на горе. Но самым масштабным проектом было создание огромного лыжно-биатлонного комплекса для проведения соревнований международного уровня сразу по двум видам спорта – горным лыжам и биатлону. Сейчас в России нет таких объектов. Для прибывающих из других регионов и стран туристов и спортсменов предполагалось построить горнолыжную деревню на 1000 мест. Белая должна была стать крупным горнолыжным центром, способным поспорить с «Абзаково» и другими популярными местами.

«Все эти проекты были сделаны ещё в 2010 году, но не прошли госэкспертизу. Это обычная практика, когда к проекту делаются замечания, а затем они устраняются и выдаётся положительное заключение. Но после ухода Росселя с поста губернатора Минстрой отказался заниматься устранением замечаний и все проекты так и остались неоконченными», – говорит Маслов.

Летом 2013 года свердловское правительство приняло решение перевести в уставный фонд ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества СО» 31 млн рублей, чтобы выкупить на торгах акции попавшего под банкротство и ликвидацию ОАО «ГК “Гора Белая”». А в октябре 2013 года вместо существующего государственного бюджетного было создано автономное региональное учреждение «ГК ”Гора Белая”».

Почему область не продаёт убыточный горнолыжный комплекс

Сегодня ГЛК «Гора Белая» находится в введении областного Минспорта и выполняет ряд социальных функций, участвуя в госпрограммах по оздоровлению населения, развитию физической культуры и спорта, а также развитию детско-юношеского спорта и подготовки резерва областных сборных. С 2015 года Белая является региональным центром тестирования сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В конце этого марта ГЛК примет всероссийские соревнования по ски-кроссу, а в начале апреля – состязания среди лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья. Но если задачи массового спорта на горнолыжном комплексе реализовать удалось, то спорт высших достижений, как и проект создания лыжно-биатлонного комплекса, остался лишь в мечтах руководства ГЛК.

Свердловские власти ежегодно выделяют на содержание комплекса порядка 60 миллионов рублей. По словам руководства учреждения, этих денег хватает лишь на зарплаты его работников (в штате 170 человек) и покрытие коммунальных расходов. Ремонт оборудования, а также покупка запчастей для него проходит за счёт собственных доходов ГЛК. Сейчас, например, остро стоит вопрос о приобретении новых снегоуплотнительных машин, старым уже по 10 лет. Один такой ратрак стоит около 25 млн рублей.

«Гостиница и подъёмники – это наши основные доходы. При помощи них мы отрабатываем в ноль то, что нам выделяет область. Подъёмники приносят почти 40% собственных доходов, ими гости пользуются чаще, бывает до 25 тысяч проходов в день. В этом случае нам, конечно, не хватает ещё хотя бы одного подъёмника», – признаётся Александр Зотов, который работает директором ГЛК «Гора Белая» с 2012 года.

Приносящий собственные доходы гостиничный комплекс на 27 номеров пользуется спросом среди туристов и спортсменов не только зимой. Уже сейчас, по словам директора ГК «Гора Белая» Александра Зотова, гостиница расписана на всё лето, например, в июне здесь будет жить женская сборная Свердловской области по хоккею с шайбой. В прошлом году на территории ГЛК тренировались волейболистки «Уралочки-НТМК».

«Количество посетителей гостиницы не меняется, меняется контингент, – говорит администратор проката спортивного инвентаря Антон Уткин. – При новом руководстве появилось больше разных услуг, в том числе и летних. Например, мы активно развиваем велотуризм и пешие маршруты, проводим соревнования по маунтинбайку. Зимой много желающих покататься на лыжах и сноубордах по трассам. У нас очень хорошо тренируются юниоры, но до олимпийских стандартов трассы по высоте у нас, конечно, не дотягивают».

Каждый год область увеличивает расходы на содержание ГЛК «Гора Белая», но вместе с тем регулярно индексируется заработная плата сотрудников государственного учреждения, а также растут тарифы на тепло, электричество и газ. Тендер на поставку электроэнергии, размещённый свердловскими властями в конце 2015 года, потребовал более 11 миллионов рублей, на поставку и транспортировку газа – 3,3 миллиона рублей. Серьёзно по финансовой составляющей ударило и введение налога на имущество – около 15 миллионов рублей в год. Сегодня ГЛК «Гора Белая» – это глубоко убыточное предприятие, которое не может существовать без поддержки государства.

«Такие социальные учреждения изначально дотируемы, не бывает такого, чтобы социальный проект был окупаемым. Пример тому – финансово убыточный для города МУП “Тагильский трамвай”, который мы регулярно поддерживаем. На горе проходят соревнования, тренируются дети, реализуются соцпроекты для пенсионеров и инвалидов, и они за всё это не платят. И парковка там, кстати, тоже бесплатная, это большая редкость», – отмечает Александр Маслов.

Сегодня ни один горнолыжный курорт России, по словам Маслова, не сможет выжить без поддержки государства или частного инвестора. Строительство ГЛК на Сахалине, в который «Роснефть» собиралась вложить 365 млн долларов, провалилось из-за того, что местные власти отказались содействовать реализации проекта. А на развитие таких популярных мест, как «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», денежные средства ежегодно выделяет градообразующее предприятие Магнитогорский металлургический комбинат.

Можно было бы увеличить цены на подъёмники и другие услуги «Горы Белой», чтобы повысить собственные доходы комплекса, но это приведёт лишь к краткосрочной выгоде. За последние два года покупательская способность уральцев сильно снизилась и они в разы сократили расходы на отдых и развлечения.

«На 25% где-то снизились собственные доходы "Белой", – рассказывает экс-директор "Горы Белой" Александр Маслов. – Я несколько раз в месяц катаюсь на горе на лыжах и общаюсь с руководством комплекса. Да, лыжников и отдыхающих здесь достаточно много, но люди приезжают на гору, потому что мест для отдыха в Нижнем Тагиле с оборудованной хорошей инфраструктурой в экологически чистом месте, к сожалению, практически нет. И траты людей в последнее время резко сократились – меньше берут времени на подъёмниках, вместо полноценного обеда в кафе выбирают чай с пирожком или вообще со своей едой приезжают. Эта ситуация характерна не только для "Белой". Я только вернулся из "Абзаково" и могу сказать, что на двух крупнейших на Урале комплексах – "Металлург-Магнитогорске" и "Абзаково" – ситуация примерно такая же, последние два года идёт снижение доходов на 25%. Санкции и кризис ударили по наполняемости всех коммерческих учреждений».

Серьёзные потери ГЛК «Белая» принесли также морозы в новогодние праздники – обычно именно благодаря этим десяти дням горнолыжный комплекс получает от 25% до 30% доходов всего года. А после строительства ФОКа «Президентский» на Гальянке сократилось и количество людей, посещающих комплекс с бассейном, тренажёрным и спортивным залом.

Мечты на 13 миллиардов

Несмотря на уменьшение собственных доходов и нестабильную финансовую ситуацию в стране, нынешнее руководство комплекса намерено довести «Белую» до международного уровня и осуществить мечты первого свердловского губернатора по созданию «уральского Куршевеля» под Нижним Тагилом. Уже получены положительные заключения госэкспертизы по строительству искусственного водоёма, многоуровневой открытой автостоянки, а также горнолыжной деревни на 1000 мест. В ближайшее время руководство комплекса планирует доработать проектную документацию по созданию сноупарка с трибунами.

«Горнолыжная деревня – это такой проект, который нужно решать на основе государственно-частного партнёрства. В первую очередь я рассматриваю строительство сноупарка, который сможет объединить все виды фристайла и сноубординга. Там смогут проходить соревнования международного уровня. Он обойдётся где-то в 3 миллиарда рублей. Конечно, хотелось бы также иметь лыжно-биатлонный комплекс с большим стадионом на пять тысяч человек и со стрельбищем. Новые интересные по рельефу трассы, трассу в сторону Черноисточинского пруда… Здесь порядка 10 миллиардов рублей», – делится мечтами нынешний директор комплекса Александр Зотов.

В Министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области отмечают, что развитие ГЛК «Гора Белая» сейчас возможно только при привлечении средств внебюджетных источников.

«Реализовать перечисленные мероприятия планируется после того, как будет определён инвестор, в рамках действующих механизмов государственно-частного партнёрства. При этом приватизация горнолыжного комплекса не планируется. Концепция развития ГЛК предусматривает создание условий, соответствующих международным требованиям для развития зимних олимпийских видов спорта и предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию учебно-тренировочного процесса, создание спортивной учебно-тренировочной базы для ведущих спортсменов области и ближайшего спортивного резерва», – поясняют в пресс-службе свердловского правительства.

По словам Александра Маслова, областной бюджет «не потянет сейчас даже создание сноупарка». Чтобы заявиться в федеральную программу по софинансированию строительства спортивных объектов, необходимо переформатировать проект под изменённые требования и пройти государственную экспертизу. А это станет возможно в том случае, если «будут не только финансовые средства, но и определённая политическая воля», считает экс-директор ГЛК.

Ещё более скептично к планам по строительству лыжно-биатлонного комплекса и других спортивных объектов на Белой относится директор спортшколы олимпийского резерва «Аист» на горе Долгой Яков Миленький.

«Планы – это, конечно, здорово, и у меня их громадьё, и мы в любом случае только гордились бы, если бы у нас появился биатлонный комплекс. Но на горе Белой соревнований по горным лыжам не будет никогда, потому что это не те трассы, которые необходимы для соревнований международного уровня. У нас их нет, у нас просто другие горы. Сильно поднял бы и украсил Нижний Тагил аэропорт, и это не только потому, что есть горы Белая и Долгая, а есть два таких крупных гиганта, как НТМК и УВЗ. Но об этом только мечтать можно», – говорит Яков Миленький.

Вне зависимости от того, будет запущена в эксплуатацию вторая очередь ГЛК «Гора Белая» или нет, «для Тагила – это счастье, что сегодня рядом есть такие комплексы, как “Долгая” и “Белая”, где люди могут не только отдохнуть, но и оздоровиться», уверен Александр Маслов.

«Тут прикольно, кресельные подъёмники и хорошая атмосфера. Мы сегодня тут же ходили на лыжах, позже пойдём в бассейн. У нас комплексная программа, поэтому мы с купальниками, лыжами и сноубордами сюда приехали – и этим прекрасна гора Белая. Цены приемлемые, мы сюда и на корпоратив ездили», – говорит Татьяна, которая приехала на Белую вместе с подругой из Екатеринбурга.

Склоны горы с осени до весны покрыты снегом, а с вершины видны Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и Екатеринбург. Белая считается одной из красивейших на Среднем Урале. Ежегодно комплекс посещают более 250 тысяч жителей Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края и ХМАО.

«Приезжают также итальянцы, бельгийцы, китайцы, словаки, чехи. Из Бразилии девушка, помню, была, училась кататься на сноуборде, – рассказывает Александр Зотов. – У нас ведь здесь практически все виды спорта есть. Когда семья приезжает, папа может пойти кататься на горных лыжах, мама – на коньках, а дети – на сноутюбинге. Потом вечером вся семья собирается и идёт в бассейн».

«К сожалению, не очень часто на русских курортах удаётся бывать, тем более уральских, – признаётся актёр и участник шоу ”Уральские пельмени” Максим Ярица. – В этом году второй раз только я добрался. Прекрасная погода, шикарная – метель, снежок, сегодня я на сноуборде, поэтому, думаю, снег в самый раз. “Белая” – отличный курорт, один из лучших в области, если не лучший. Трассы, конечно, немножко легковаты для подготовленных лыжников, гора невысокая, но здесь лес прекрасный, всегда можно найти себе интересное местечко. Понятно, что есть над чем работать ещё. А так всё нормуль, сервис в порядке, всё, что надо, есть, а главное – народ прекрасный и глинтвейн наливают. По нашим уральским оценкам, десятку я бы поставил спокойно».

Получить комментарий инициатора проекта Эдуарда Росселя АН «Между строк» не удалось, а его помощник намекнул, что тема «Горы Белой» для экс-губернатора, а ныне сенатора, давно закрыта.

«Вы знаете, он (Эдуард Россель. – Прим. ред.) находится сейчас в Москве, в Совете Федерации, и едва ли вам удастся с ним связаться. Тем более Эдуард Эргартович… Всё, что мы сделали по “Горе Белой”, перешло в руки следующим поколениям управленцев области – и правительству, и губернатору. После этого тоже кое-что было сделано. Поэтому, я думаю, будет не совсем удобно говорить с ним по этому вопросу. Вы уж извините, но это истинная правда», – сообщил Сергей Чемезов, помощник Эдуарда Росселя.

Автор: Евгения Музяева

Фото: Сергей Скоробогатов