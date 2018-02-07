На горе Белой под Нижним Тагилом может появиться особая экономическая зона

Решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории горы Белой под Нижним Тагилом будет принято 13 февраля, пишет Znak.com. Как сообщила на пресс-конференции министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, законопроект о создании туристской рекреационной зоны будет внесён правительством Свердловской области после согласования с Евгением Куйвашевым.

По словам министра, основные параметры проекта будут озвучены на встрече главы региона с тагильскими предпринимателями.

«Наша задача — создать такие условия, которые бы стимулировали предпринимателей к тому, чтобы они создавали и объекты размещения, и объекты туристской инфраструктуры. Действительно обсуждается возможность создания особой экономической зоны регионального типа, чтобы предприниматели могли получать налоговые льготы в рамках полномочий Свердловской области. Но окончательное решение будет за губернатором», — пояснила министр.

Казакова отметила, что опыт создания ОЭЗ регионального типа уже есть в Липецкой, Тюменской и Мурманской областях.

Напомним, что ранее Znak.com анонсировал встречу Куйвашева с представителями малого и среднего бизнеса на ГЛК «Гора Белая», который также может получить статус ОЭЗ.