Строительство визит-центра туркластера «Гора Белая» может начаться в Висиме в этом году

Команда управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» провела встречу с жителями посёлка Висим, главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым и главой Висима Ольгой Субботиной. Специалисты рассказали о том, какие изменения произойдут в посёлке в рамках реализации концепции туристического кластера «Гора Белая».

«Мы выделили три первичных фокуса внимания в кластере — это горнолыжный комплекс “Гора Белая”, природный парк “Река Чусовая” и благоустройство территории по пути следования туристических маршрутов. А также создание образцового населённого пункта, который станет примером для последующего развития других посёлков», — рассказал гендиректор туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Уже в конце 2019 года в Висиме может начаться строительство визит-центра, который станет культурным сердцем посёлка. Сейчас специалисты занимаются оформлением документов, земельный участок уже определён — визит-центр появится на центральной площади, рядом организуют парковку для туристов и жителей, рассказали АН «Между строк» в УК ТРК «Гора Белая».

Напомним, горнолыжный комплекс «Гора Белая» вместе с 15 населёнными пунктами ждёт грандиозная перезагрузка. На территории кластера будут созданы до 5 тыс. км туристических маршрутов, смотровые площадки, гостевая туристическая инфраструктура. Сейчас проектировщики занимаются решением юридических вопросов, созданием 500 км туристических маршрутов, ликвидацией свалок на территории и размещением мусорных контейнейрных площадок.

Также в Висиме будет приведено в порядок здание поселкового Дома культуры, которое интересно с точки зрения истории и архитектуры. Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников предложил перенести в ДК музей быта и ремёсел Висима, который сейчас расположен в бывшем жилом доме.

«Когда было принято решение о создании туристического кластера “Гора Белая”, губернатор Евгений Куйвашев заложил идею, что кластер станет основой для благоустройства муниципалитетов. Мы говорим о строительстве новых дорог, детских площадок, сносе аварийных брошенных зданий. И то, что мы сейчас делаем в Висиме, — это реализация развития населённого пункта, консолидация кластера, властей округа, руководства посёлка и его жителей», — отметил Леонид Гункевич.

Варианты архитектурной концепции визит-центров в двух разных стилях: современном и сказочном

Создатели туристического кластера уверены, что родина писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка будет ежегодно принимать туристов не только из Свердловской области, но и из соседних регионов. Посёлок, который внешне практически не изменился со времён Демидовых, может удивить гостей живописными видами, интересными природным и урбанистическим ландшафтами, историческим индустриальным и культурным наследием. В посёлке работают музеи Мамина-Сибиряка, быта и ремёсел, есть ипподром, мараловая ферма.

Проектировщики пообещали сельчанам развивать уже существующие культурные точки притяжения, а также построить новые. Но всё это невозможно воплотить в жизнь без создания инженерной инфраструктуры. Поэтому на встрече вопрос зашёл о газификации Висима. Мероприятия по газификации посёлка уже включены в дорожную карту проекта кластера.

Также участники встречи обсудили проблему со сбором мусора. На территории кластера планируется создать единую систему сбора ТКО, муниципалитетам предложат утвердить свои плавила благоустройства, по которым жители должны будут соблюдать чистоту и бережно относиться к имеющимся достопримечательностям и архитектуре. Специалисты уже определили места размещения контейнерных площадок в Висиме, Усть-Утке, Висимо-Уткинске, старинной деревне Баронская. Их установка должна начаться в мае 2019 года.

«Большую часть визит-центра займёт сельский клуб с большим залом, помещениями для кружковой и творческой деятельности. Мы также обсудили вопрос газификации посёлка, который более 10 лет назад был признан бесперспективным, а сегодня уже обозначены сроки начала проектирования — 2020 год. Рассмотрели предложения по обустройству территории, в том числе асфальтированию пешеходных тротуаров. Если говорить о дальнейших перспективах, то эти планы можно безо всякой натяжки назвать грандиозными. Обозначу лишь некоторые: тематический парк аттракционов, сыроварня, интерактивный музей, сафари-парк, этно-деревня, парк “Алёнушкины сказки”, конно-туристические, велосипедные и пешие маршруты, обсуждается строительство козьей фермы и восстановление существующей фермы для крупного рогатого скота. Собственно говоря, это ещё не все задумки. Что в результате получится — покажет время, но уже сейчас можно однозначно заявить, что тот всплеск экономического роста, который будет происходить в ближайшее время на территории Висима, позволит не только пополнить бюджет округа и создать новые рабочие места, но и, соответственно, существенно улучшить уровень жизни населения», — отметил Дмитрий Летников.

Добавим, что подобные встречи с неравнодушными жителями и руководством посёлков, вошедших в туристический кластер «Гора Белая», будут проходить на протяжении всего года. В ближайшее время специалисты намерены провести такие же встречи на территории городского округа Нижний Тагил.