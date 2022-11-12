Василий Требухин и первая в СССР секция «моржей» в Нижнем Тагиле

До 1961 года в нашей стране не было ни одного клуба зимнего плавания. Нет, отдельные «моржи» были, но большинство смотрело на них как на городских сумасшедших. Хотя энтузиасты закаливания известны в России с начала XIX века. Первым российским «моржом» можно считать генерала Василия Костенецкого — участника Отечественной войны 1812 года, героя сражения под Смоленском и Бородинской битвы. Как свидетельствовали современники Василия Григорьевича, генерал ежедневно занимался физическими упражнениями, обливался холодной водой, а зимой обтирался снегом и плавал в холодной воде. Его примеру следовали денщик и несколько офицеров штаба. После того как в 1886 году положительное влияние купания в холодной воде на здоровье человека было описано в медицинской литературе, «моржи» стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге.



Джордж Доу. Портрет генерала В. Г. Костенецкого (сер. XIX века) (фрагмент / общ. достояние)



В 1930-х годах энтузиасты зимнего плавания подвергались резкой критике со стороны официальной советской медицины, хотя закаливание организма обливанием прохладной водой было включено в программы занятий физкультурой в санаториях, домах отдыха и пионерских лагерях. После войны в СССР была даже создана Комиссия по закаливанию при Государственном комитете развития физкультуры и спорта. Но работала она не очень эффективно: на местах не было подвижников.

О том, что в Нижнем Тагиле появились любители поплавать в ледяной воде, стало известно в 1958 году. В ноябре по городу поползли слухи, что несколько человек плавают неподалёку от плотины городского пруда. Вода в водоёмах уже остыла, пляжи и базы отдыха давным-давно опустели, а тут люди купаются, как ни в чём не бывало. Личности смельчаков установили довольно быстро, ими оказались астраханец Пётр Данилович Черкасов, его сын Егор и инженер Виктор Фесик, начальник сектора проектного отдела НТМК. В эфире городского радио Черкасов рассказал, что ему уже 84 года и он с 14 лет занимается закаливанием и зимним плаванием, что помогает ему поддерживать тонус и не болеть.

О необычных «купальщиках» вскоре узнало руководство НТМК. Профком, заводской комитет комсомола и спорткомитет комбината решили поддержать зимних пловцов. Кроме того, среди металлургов несколько человек выразили желание присоединиться к Черкасовым, и в скором времени появилась идея объединить энтузиастов в спортивную секцию. Руководство комбината инициативу поддержало. Дело оставалось за малым — найти человека, который смог бы решить все организационные вопросы. Поручить новое дело решили начальнику паросилового цеха НТМК Василию Дмитриевичу Требухину. Выбор был не случаен: Василий Требухин не так давно с нуля создал команду по лёгкой атлетике, которая сразу одержала победу в эстафете на призы газеты «За металл!».

Василий Дмитриевич Требухин родился 10 февраля 1916 года в городе Бузулук Оренбургской губернии в семье рабочего-железнодорожника. После окончания школы-семилетки поступил в школу фабрично-заводского обучения железнодорожного транспорта и в течение трёх лет работал помощником машиниста. В 1937 году поступил в Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова в Свердловске. Одновременно с учёбой занимался в Свердловском аэроклубе, в 1940-м по комсомольской путёвке поступил в Свердловскую военную авиашколу.



Василий Дмитриевич Требухин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://1418museum.ru/upload/external_heroes_photo/static/upk/6/4/4/2_8419868_1182050.jpg)



В годы Великой Отечественной войны лейтенант Требухин преподавал в Тамбовской военной авиационной школе пилотов, готовил стрелков-бомбардировщиков авиации дальнего действия. После войны Василий Дмитриевич приехал в Нижний Тагил и поступил на работу в ТЭЦ НТМЗ, избирался членом цехкома, возглавлял культ-комиссию, оказывал помощь в организации цеховой самодеятельности. В 1954 году был избран вторым секретарём Тагилстроевского райкома КПСС, откуда год спустя по партийной путёвке отправился в колхоз имени Чапаева и в течение трёх лет возглавлял его.

Требухин сразу согласился заняться созданием новой спортивной секции. Он познакомился с тагильскими «моржами» и сам начал плавать. Его примеру последовали несколько заводчан.

Создание клуба любителей зимнего плавания поддержал президиум Добровольного спортивного общества профсоюзов РСФСР «Труд», и в 1962 году в составе спортклуба «Уралец» официально появилась секция любителей зимнего плавания. Позднее Василий Дмитриевич вспоминал, что организовать энтузиастов «моржевания» было не так трудно, как раздобыть методички для проведения занятий. Просто потому, что их в СССР не существовало — тагильская секция стала первой в стране. Единственным, что удалось получить тагильчанам, были рекомендации по закаливанию, составленные ещё до войны. Поэтому все программы для занятий зимним плаванием приходилось разрабатывать самим «моржам» в содружестве с ведущими медиками Нижнего Тагила.

Число желающих заниматься зимним плаванием росло с каждым днём. И Василий Дмитриевич пошёл в профком «выбивать» для «моржей» своё помещение. В идеале это должно было быть отдельное капитальное благоустроенное здание. У профкома на это не было ни возможностей, ни средств. Решили на первое время обойтись полумерами: зимним пловцам выделили строительный вагончик, который установили на берегу пруда, неподалёку от слияния улиц Мира и Заводской. Вагончик был выкрашен в синий цвет, что дало повод «моржам»-острословам тут же окрестить его «Голубым Дунаем» (так в конце 1940-х — начале 1960-х называли ларьки, где продавали на розлив пиво и крепкие спиртные напитки). Требухин договорился с райздравотделом о том, чтобы на занятиях секции работал фельдшер. Взамен в летнее время «моржи» предоставляли вагончик медикам, которые были обязаны дежурить на городском пляже, но не имели своего помещения.

Занятия зимних пловцов проходили так. Требухин в пять или шесть часов утра приходил на пруд и в одиночку рубил прорубь размером 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Часам к десяти утра подтягивались «моржи». Занятия начинались с общей зарядки, после которой были тренировки в воде. Массовые заплывы и соревнования проходили по воскресеньям. О времени их проведения тагильчан заранее извещали по городскому радио и через газеты. Во время воскресных заплывов тысячи горожан приходили посмотреть на мужественных «моржей».



Василий Дмитриевич Требухин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/1316.jpg)



Те, кто знал Василия Дмитриевича, называли его неутомимым энтузиастом. Клуб создан, идут занятия, о тагильских «моржах» говорит и пишет вся страна. Но Требухин без устали ведёт пропаганду зимнего плавания, проводит лыжные забеги в Невьянск, Висим, Свердловск, даёт интервью газетам, выступает на радио.

В своём интервью газете «Уральский рабочий» он говорил: «Беречь здоровье — не значит щадить себя. Секрет жизни не в том, чтобы жить менее напряжённо, а в умении жить более разумно. Правильный режим труда, отдыха, питания, систематические занятия физкультурой, закаливание организма, рациональный уклад личной жизни укрепляют организм, способствуют предупреждению заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. А каким мерилом измерить прилив бодрости, здоровья и силы людей, познавших радость общения с чудесной силой природы, какой является холодная вода?..»

Спустя четыре года после создания клуба «моржей» Требухин снова пошёл к руководству НТМК просить для клуба капитальное здание. Поначалу от него отмахивались: нет средств, очень трудно получить разрешение в горисполкоме, некому строить — все заняты на строительстве жилья и так далее. Но вскоре на просьбы любителей зимнего плавания обратил внимание директор НТМК Сергей Владимирович Макаев. Он встретился с активом клуба и пообещал в ближайшее время решить вопрос. В феврале 1967-го Макаев был избран депутатом Верховного Совета РСФСР и обратился к правительству с депутатским запросом о развитии в Нижнем Тагиле физкультуры и спорта. Вернувшись из столицы, Сергей Владимирович объявил о выделении средств на строительство здания клуба «моржей». Быстро был разработан индивидуальный проект, в котором учли пожелания зимних пловцов. Тогда же в горисполкоме решили вопрос о месте строительства: для здания выделили участок на улице Мира, где прежде стоял дом семьи Брагиных.



Дом Брагиных, на месте которого было построено здание клуба «моржей»

(фото Т. Брагиной / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Domul.-Mira-1-A-Bragina-Alekseja-Jakovlevicha.-V-1967-g.-dom-snesli.-V-dekabre-1971-na-ego-meste-SMU-NTMK-postroila-i-otkryla-Klub-morzhej-kopija.jpg)



Строительство поручили вести строительно-монтажному управлению НТМК. Работа шла медленно, не хватало техники и рабочих рук. В помощь строителям Требухин организовал членов клуба зимнего плавания, которые работали на возведении своего будущего дома в две смены. В 1972 году новое здание клуба было открыто.

Василий Дмитриевич несколько лет являлся председателем клуба «моржей», он неоднократно был инициатором научно-практических конференций по зимнему плаванию, закаливанию и здоровому образу жизни, щедро делился методическими наработками с энтузиастами из других городов Свердловской области и РСФСР, устраивал городские и региональные соревнования по зимнему плаванию, лыжным гонкам, зимним марафонским забегам. Он провёл в нашем городе два всесоюзных турнира «моржей», а также организовал грандиозный массовый пробег поклонников зимнего закаливания из Нижнего Тагила в Свердловск. Тем временем в стране была создана Федерация зимнего плавания, куда тагильский клуб вошёл первым.



Здание клуба «моржей» (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//127-23-dekabrja-1971-prinjato-v-jekspluataciju-zdanie-zimnego-plavanija-po-ul.-Mira.-morzhatnika.-Pri-ego-poleznoj-ploshhadi-vsego-v-138-m2-vystraivali-ego-dolgo-i-trudno..jpg)



За свои заслуги в развитии и пропаганде физкультуры и спорта Василий Дмитриевич Требухин был награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РСФСР». Последние годы перед пенсией он работал начальником ТЭЦ НТМК, где успешно внедрял среди работников идеи здорового образа жизни, зимнего плавания и общего закаливания. При нём в ТЭЦ был самый низкий показатель по больничным листам за всю историю комбината. Он знал и любил искусство, литературу, историю, краеведение. Всех гостей клуба — «моржей» из других городов — после заплывов он обязательно вёл в тагильские музеи. А в свободное время любил слушать классическую музыку, романсы и песни, сам хорошо пел, играл на гитаре и фортепиано.



Василий Дмитриевич Требухин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/K1-1N-3610.jpg)



Перед уходом Василия Дмитриевича на пенсию в клуб заниматься зимним плаванием ходили уже несколько сотен человек. Популярность «моржатника», как прозвали клуб тагильчане, была чрезвычайно высока и продолжала оставаться таковой до конца 1980-х.

После перестройки и отказа НТМК от содержания клуба на здание сразу же обратили внимание представители полукриминального тагильского бизнеса. Клуб спас один из «моржей» — Аркадий Иванович Бизяев, бывший управляющий трестом «Тагилстрой», который пользовался большим уважением во властных структурах города и области. После его смерти попытка захвата здания повторилась, но клуб опять спасли, на этот раз тагильские чекисты. Последнее «покушение» на «моржатник» произошло в 2014 году, но клуб отстояла общественность города и ряд спортивных организаций, в частности Федерации борцов России.

Сейчас клуб любителей зимнего плавания входит в структуру муниципального спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак» и его коллектив продолжает дело своего создателя Василия Дмитриевича Требухина.