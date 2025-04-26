104 тысячи детских платьев со знаком качества за пять лет. История Нижнетагильской швейной фабрики

Так исторически сложилось, что лёгкая промышленность в Нижнем Тагиле долго не приживалась. Начиная с демидовских времён готовая одежда, ткани и головные уборы были преимущественно привозными. Правда, после реформ 1860-х годов в волостях Нижнетагильского завода появилось несколько швейных мастерских, одна кожевенная фабрика и одна обувная «фабрика» (несколько сапожных мастерских), но удовлетворить спрос местного рынка они не могли. Одевались простые тагильчане либо в купленную на ярмарках одежду, либо в домотканые рубахи и сарафаны, которые тогда могла сшить любая домохозяйка. Упоминаемый в ряде воспоминаний «обувной магнат» Николай Самсонович Ведерников на деле был владельцем нескольких обувных мастерских, которые в основном чинили рабочую обувь, а в его магазине продавались изделия обувщиков из Екатеринбурга, Оренбурга и Перми, взятые на реализацию.

Положение немного улучшилось после 1923 года. Тогда в городе появились небольшие швейные артели, часть которых работала по индивидуальному пошиву, часть занималась изготовлением постельного белья, часть — ремонтом и перешиванием одежды. В годы НЭПа довольно большую популярность приобрели швеи-надомницы. Как правило, это были вчерашние «барышни» — женщины из семей служащих, получившие хорошее образование и имевшие дома швейную машинку. Работали они почти всегда с материалом заказчика. У таких надомниц можно было пошить брюки, платье и даже пальто. Но единых цен на услуги мастериц не существовало: цены зависели в основном от репутации швеи.

Пожалуй, единственным полноценным предприятием была кожевенная фабрика пролетарского товарищества «Патокин и К°», где выделывались кожи различных сортов для тагильских артелей. Фабрику эту организовал и построил в самом конце XIX века бывший рабочий Выйского завода Трофим Иванович Патокин. К работе на фабрике он привлёк более 50 человек — в основном своих соседей по Больше-Вогульской улице, уволенных с завода по сокращению штатов. Патокин стал скупать у заготовителей мяса шкуры животных и выделывать из них кожи. Бизнес процветал и давал возможность развивать производство и платить рабочим зарплату в полтора раза выше, чем на заводе. После революции и Гражданской войны Трофим Иванович убедил власти в своей лояльности, переименовал фабрику в производственный кооператив «Пролетарское товарищество “Патокин и К°”» и продолжал работать.

Дом и «фабрика» Т. И. Патокина (фото А. Кожевникова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//77-Ushkovskij-most-ulica-Ermaka.-1964-god.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg)

В августе 1932 года на улице 8 Марта открылась Нижнетагильская швейная мастерская, которая напрямую подчинялась отделу лёгкой промышленности Свердловского облисполкома. В ней на 20 швейных машинах ещё дореволюционного производства работали 90 тагильчанок. Мастерская выпускала ватные брюки и куртки-телогрейки. Судя по всему, мастерская справлялась с планом, так как уже через два года производство расширили: было открыто ещё два цеха — нижнего белья и индивидуального пошива.

В 1942 году предприятие переименовали в Нижнетагильскую швейную фабрику. В её цехах стали шить наряду с телогрейками и ватными брюками гимнастёрки и шаровары для комсостава РККА. Тогда же на базе старейшей тагильской артели инвалидов «Объединение» были открыты швейные цеха № 1 и № 2, которые занимались пошивом нижнего белья для красноармейцев. В 1944 году одна из тагильских швейных артелей приступила к пошиву зимней верхней одежды из шкурок белки, зайца, ондатры и крота. Пошив производился из продукции заготовительных контор Нижнего Тагила и Пригородного района. При этом 50% готовой продукции реализовывалось через Свердловский союз кооперативных артелей, 25% — через областное объединение заготовительных контор и 25% — через отделы рабочего снабжения тагильских предприятий.

После окончания Великой Отечественной войны Нижнетагильская швейная фабрика и артель «Объединение» перешли на пошив гражданской продукции, ассортимент которой был примерно одинаковым: оба предприятия выпускали мужское и женское нижнее бельё, наволочки, простыни, полотенца, пододеяльники, мужские рубашки и женские блузки. «Объединение» освоило ещё выпуск пуговиц и электроизоляционных роликов для открытой проводки. А швейная фабрика расширила цех индивидуального пошива и начала выпускать мужские брюки и комплекты спецодежды. Но объединить два эти предприятия долгое время не представлялось возможным из-за их разной ведомственной принадлежности. Швейная фабрика находилась в подчинении Министерства лёгкой промышленности РСФСР, а артель подчинялась Свердловскому областному многопромысловому Союзу. Таковы были реалии плановой экономики СССР. Впрочем, странности плановой экономики на этом не заканчивались. Например, 80% всех комплектов спецодежды, выпускаемой на Нижнетагильской швейной фабрике, отправлялись в города Алтайского края — Барнаул и Бийск, тогда как многие предприятия Нижнего Тагила зачастую получали спецовки производства швейных фабрик Рубцовска и Барнаула.

В 1957 году был образован Совет народного хозяйства (СНХ) Средне-Уральского экономического района с широчайшими полномочиями. Но и тогда артель «Объединение» и швейную фабрику не удалось слить в единое предприятие. После долгого рассмотрения вопроса в Совете министров РСФСР оба предприятия так и остались при своих ведомствах. Только в 1963 году швейная фабрика, артель «Объединение» и райпромкомбинат Ленинского района (предприятие, которое занималось пошивом верхней одежды на заказ) объединились под вывеской Нижнетагильской швейной фабрики. В 1965 году швейная фабрика вошла в состав Свердловского швейного треста Министерства лёгкой промышленности РСФСР. К тому времени это было уже довольно крупное предприятие, в котором работало 7 цехов (закройный, два швейных, цех пластмасс, ремонтно-механический, транспортный и экспериментальный), 6 производственных отделов, лаборатория и 4 склада. В 1967 году фабрика освоила производство детского хлопчатобумажного платья и получила первый план на выпуск этого вида изделий. Через пять лет два вида детских платьев производства Нижнетагильской швейной фабрики получили государственный знак качества. Всего с 1975 по 1980 год было выпущено 104 тысячи детских платьев со знаком качества.

В конце 1975 года фабрика вошла в состав производственного швейного объединения им. Н. К. Крупской «Уралшвейпром» Министерства лёгкой промышленности РСФСР. Предприятие получило новое современное оборудование, расширило ассортимент выпускаемой продукции. По согласованию с отделом торговли горисполкома был открыт фирменный магазин и отделы ещё в трёх магазинах Нижнего Тагила. Примерно 30–35% выпускаемой номенклатуры поступало на реализацию в магазины города и Пригородного района, остальная продукция отправлялась на Алтай, в Тюменскую, Томскую, Челябинскую области, в Новосибирск и Хабаровск. Первые признаки упадка производства начали проявляться в 1987 году. Тогда из-за перебоев в поставках тканей и фурнитуры фабрика впервые в истории не выполнила государственный план. На следующий год положение исправилось, план был перевыполнен, и по итогам года на фабрике выдали 13-ю зарплату. Но в 1990 году началась чехарда с переподчинениями, и вновь возникли проблемы со смежниками. С марта 1991 года Нижнетагильская швейная фабрика оказалась в ведении государственной ассоциации лёгкой промышленности «Рослегпром», но это не отразилось положительно на работе предприятия: заказов становилось всё меньше, связи со старыми смежниками были нарушены, а новых, обещанных «Рослегпромом», не появилось. Склад готовой продукции был переполнен — в новых экономических условиях магазины неохотно брали на реализацию отечественную продукцию. Наконец, в 1999 году производство было полностью остановлено, и начался процесс банкротства фабрики, который завершился в 2000 году.

Здания Нижнетагильской швейной фабрики в 2018 г. (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

© 2025. Д. Г. Кужильный

При подготовке материала использованы источники:

— МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил», Ф. № 44

— «Краткий справочник по фондам государственного архива Свердловской области» Екб., 1996 г.

— литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

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