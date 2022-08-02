Намедни. Нижний Тагил, 1992 год

Первый год для нового государства под названием Российская Федерация выдался необычайно сложным. Проваленная по многим позициям продовольственная программа вынуждала Совмин тратить огромные средства на приобретение за границей товаров первой необходимости. Крайне нестабильно чувствовала себя и промышленность: переход от плановой экономики к рыночной происходил очень медленно и болезненно, в первую очередь из-за безудержной либерализации цен и начала приватизации, почти сразу же прозванной в народе «прихватизацией». Всё это вкупе с указом «О свободе торговли» уже в январе 1992 года спровоцировало гиперинфляцию в стране и вызвало настоящий шок у большей части населения.

ЯНВАРЬ

Депутаты последнего в истории Нижнего Тагила Городского совета уведомили Минфин о том, что предприятия союзного и республиканского подчинения будут направлять налог с прибыли и налог с оборота полностью в городской бюджет в течение полутора лет — до 1 июля 1993 года. Тем временем жители города, возмущённые резким ростом цен, засыпали депутатов неудобными вопросами о причинах и природе этого явления.

В январе цена булки хлеба в тагильских магазинах выросла по сравнению с декабрём 1991 года в 5,3 раза, и теперь за буханку «серого» покупатель был вынужден платить 4 рубля. Резко выросли цены и на другие продукты питания: килограмм варёной колбасы подорожал до 35 рублей, сахарный песок — до 15 рублей, макароны — до 20 рублей. В 2–3 раза выросли цены на молоко, мясо, рыбу, алкоголь.

В январе в Нижнем Тагиле состоялся Всероссийский слёт школьных музеев. Его гостями стали дублёр № 1 Валентины Терешковой Ирина Соловьёва и лётчик-космонавт СССР Николай Рукавишников. Слёт проходил в музее истории авиации и космонавтики школы № 3.



Космонавт Н. Н. Рукавишников (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.auction.ru/offer_images/rd48/2020/08/03/07/big/U/UvinnliF4kz/207102_sssr_kosmonavt_nikolaj_rukavishnikov_bolshaja_kartochka.jpg)



2 января на телеканале РТР началась трансляция «Санта-Барбары» (12+). Сериал шёл на российских телеэкранах 10 лет. Всего в России были показаны 1824 серии из 2137. В сериале были заняты весьма известные британские актёры и малоизвестные американские, а в ряде эпизодов сериала снимался юный Леонардо Ди Каприо. Сериал породил в России множество фан-клубов, имена целого ряда персонажей и само название сериала стали нарицательными, а наиболее преданные поклонники телесаги называли своих детей в честь любимых героев. Так, за первые три года трансляции «Санта-Барбары» в Нижнем Тагиле появились одна Иден, две Келли и три Джины, а также два Мэйсона и один Круз.



Герои «Санта-Барбары» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://fakti.online/images/a/62/202008/5f4748d9e25641440512339.jpg)



4 января в Москве было принято постановление правительства России о передаче имущества КПСС в ведение Совмина Российской Федерации.

6 января в Грузии произошёл государственный переворот и власть перешла в руки Военного совета республики, а первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия бежал.

10 января постановлением правительства России были отменены фиксированные цены на хлеб и молоко. Постановление вышло с опозданием: на большей части территории страны молочные и хлебобулочные изделия подорожали ещё неделю назад.

31 января началась двухдневная встреча президента Джорджа Буша — старшего и Бориса Ельцина в Кэмп-Дэвиде, в ходе которой была подписана Российско-американская декларация о завершении холодной войны.

ФЕВРАЛЬ

Февраль в Нижнем Тагиле прошёл относительно спокойно, если не считать тревожных слухов о нехватке в банке денег для выплаты зарплат и пенсий. Слухи отчасти были спровоцированы тем, что на некоторых предприятиях началась выдача продуктов питания и ширпотреба под зарплату. Впрочем, слухи так и остались слухами.

В феврале в музее треста «Тагилстрой» был открыт культурный центр общества Wiedergeburt («Возрождение»), объединивший этнических немцев Нижнего Тагила. Одним из инициаторов открытия культурного центра стал известный тагильский историк и педагог Иван Иванович Кроневальд. Помощь в создании центра оказало правительство ФРГ, предоставившее книги, телевидеоаппаратуру, методические материалы. Также в культурном центре тагильских немцев был организован хор и стали проводиться церковные службы.

МАРТ

5 марта решением главы администрации Дзержинского района города Нижний Тагил № 111 Дзержинский райпищеторг был реорганизован в МТКП (муниципальное торгово-коммерческое предприятие) «Дина». Однако уже менее чем через месяц из его состава вышло 16 магазинов, коллективы которых были не согласны с методами руководства новой управляющей структуры.

10 марта ушёл из жизни тагильский писатель, историк Владимир Константинович Печёнкин, написавший за 20 лет творческой жизни 8 книг и свыше 400 рассказов, стихотворений и статей для уральских газет и журналов. Его очерки, рассказы, повести печатались в журналах «Человек и закон», «Огонёк», «Урал», «Уральский следопыт» и в литературном альманахе издательства «Молодая гвардия».



В. К. Печёнкин (фото неизв. автора /фрагмент ориг. изображения)

(http://book.uraic.ru/project/exhibition/nesmetnaya-polka/img/pechenkin/pechenkin1.jpg)



25 марта после капремонта и реставрации здания в селе Мурзинка был открыт для посетителей минералогический музей имени Ферсмана.

АПРЕЛЬ

2 апреля постановлением главы администрации Дзержинского района № 182 был зарегистрирован устав Нижнетагильской специальной физико-математической школы № 51 и заключен договор о сотрудничестве школы с механико-математическим факультетом Уральского государственного университета. В тот же день вышло постановление главы администрации Тагилстроевского района № 58 об образовании политехнической гимназии. Также 2 апреля было ликвидировано Нижнетагильское городское производственное объединение бытового обслуживания населения, которое среди тагильчан именовалось просто «Служба быта». Созданное в сентябре 1960 года, предприятие объединяло в себе фотоателье, парикмахерские, ремонтно-строительные мастерские, химчистки, мастерские по ремонту мебели, швейных машин, обуви, протезов, музыкальных инструментов, телерадиоаппаратуры и пункты проката. Теперь на смену централизованному обслуживанию населения пришли кооперативы и предприятия малых форм собственности.

2 апреля были отчеканены 600 000 первых в истории нового российского государства юбилейных монет номиналом 3 рубля, посвящённых 750-летию победы Александра Невского на Чудском озере. 9 апреля появились юбилейные монеты Банка России, посвящённые Международному году космоса. Тираж и номинал этих монет был таким же. В Нижний Тагил новые монеты попали довольно быстро — уже 12 апреля.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://southklad.ru/wp-content/uploads/2016/12/3-rublya-1992-goda-750-letie-Pobedy-Aleksandra-Nevskogo-na-CHudskom-ozere.jpg)



27 апреля Россия была принята в Международный валютный фонд.

МАЙ

Май был отмечен ростом напряжённости как на международной арене, так и на территории бывшего СССР. Продолжалась гражданская война в Югославии, вновь разгорелся вооружённый конфликт в Карабахе, шла гражданская война в Таджикистане.

В Нижнем Тагиле 10 мая средняя школа № 50 отметила свой 20-летний юбилей. А 20 мая в городе была создана литературная студия «Ступени», организаторами которой стали тагильские поэты Владимир Чугунов, Василий Овсепьян и Евгений Туренко. Первое заседание студии состоялось в мемориально-литературном музее А. П. Бондина 27 мая.



Дом-музей писателя А. П. Бондина (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//267-Dom-muzej-pisatelja-A.P.Bondina.-Maj-1988-goda.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.jpg)



26 мая своё 50-летие праздновал трест «Уралстальреконструкция». Эта организация участвовала в возведении таких значимых городских объектов, как Лебяжинская аглофабрика, доменная печь № 3 и кислородно-конвертерный цех № 1 НТМК, новое здание цирка, Дворец ледового спорта, спорткомплекс «Металлург-Форум». Монтажники треста принимали участие в строительстве Останкинской телебашни и олимпийских спортивных объектов в Москве.

3 мая на РТР состоялась первая трансляция гонки «Формула-1» Гран-при Испании 1992 года. А 7 мая впервые в России водка и спирт начали реализовываться по свободным ценам. К концу месяца пьющие россияне узнали, что такое Royal, Demidoff и ещё десятка два псевдорусских водок из Германии и США.

ИЮНЬ

8 июня в Нижний Тагил прилетел первый президент России Борис Ельцин. В поездке по городу его сопровождали губернатор области Эдуард Россель и мэр Нижнего Тагила Николай Диденко.



Б. Н. Ельцин на УВЗ в июне 1992 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil09.ru/images/news/photo/592.jpg)



Кроме посещения градообразующих предприятий города, президент встретился с руководством станции Смычка, где провёл совещание по вопросам обновления парка электровозов. В результате уже через неделю началась замена устаревших электровозов ВЛ22М на более современные локомотивы ВЛ11. Также Ельцин подписал разрешение продать часть устаревших электровозов на внешнем рынке, в частности в Китайскую Народную Республику.

28 июня на набережной городского пруда состоялся самый малочисленный экологический митинг в истории тагильского «зелёного» движения, собравший менее 100 человек. Тем не менее подписи участников митинга стали одним из поводов создания экологической экспертной комиссии по Нижнему Тагилу.

3 июня был создан Совет безопасности России.

6 июня в Москве сменился мэр — вместо ушедшего в отставку Гавриила Попова кресло градоначальника занял Юрий Лужков.

15 июня Егор Гайдар был назначен исполняющим обязанности премьера правительства России.

22 июня под Екатеринбургом были найдены два скелета, которые были идентифицированы как останки царя Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. По мнению ряда историков, в этот день началась самая громкая в истории России афера, целью которой было получение доступа к счетам и сокровищам семьи последнего русского императора.

ИЮЛЬ

В июле 1992 года в городе состоялось несколько мероприятий, посвящённых 270-летию Нижнего Тагила. Это и художественная выставка, и выставка-ярмарка народного творчества. Обновились экспозиции в городских музеях. Но самым громким событием стал выпуск первого типографского альманаха «Тагильский краевед». Книжка размером чуть больше in-quatro представляла собой сборник самых интересных материалов, опубликованных в самиздатовских выпусках альманаха в 1988–1992 годах. Спонсировали выход книжки НТМК, ВГОК, «Уралвагонзавод», трест «Тагиллес» и администрация города. Часть 10-тысячного тиража ушла в библиотеки и учебные заведения, а часть распространялась через отделения Всесоюзного общества книголюбов. Около 4 тысяч экземпляров передали на реализацию в розничную сеть, и тагильчане смели книгу с прилавков буквально за два дня.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_14_091.jpg)



25 июля в Барселоне состоялось открытие XXV летних Олимпийских игр. Спортсмены из 12 республик бывшего СССР снова выступали в составе Объединённой команды и завоевали 112 медалей: 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых. Больше всех золотых медалей — шесть — завоевал член Объединённой команды белорусский гимнаст Виталий Щербо.

АВГУСТ

5 августа наш город отмечал сразу два юбилея: 110-летие со дня рождения тагильского писателя Алексея Петровича Бондина и 50-летие Нижнетагильского отделения Союза художников.

6 августа на площадке напротив здания гостиницы «Северный Урал» состоялась закладка первого камня в основание памятника Николаю Никитичу Демидову. Закладка была приурочена к 270-летию Нижнего Тагила. Сам памятник будет открыт только спустя 15 лет.

3 августа постановлением правительства Российской Федерации № 3352-1 был одобрен выпуск новых монет номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. В Нижнем Тагиле новые монеты появились в сентябре.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние

(https://static.auction.ru/offer_images/rd48/2021/01/25/10/big/G/gf7pfoa1kb1/100_rublej_1992_g_lmd_obrashchenie_ar.jpg)



14 августа вышел указ президента России о введении в действие системы приватизационных чеков — так называемых «ваучеров». Приватизационные чеки, которые выдавались населению, подлежали обмену на активы или акции приватизированных предприятий, что в перспективе сулило покупателю дивиденды. Однако вся «ваучерная» кампания обернулась для большинства граждан разочарованием. Финансово-промышленные группы, близкие к правительству, играя на курсах акций и приватизационных чеков, вынуждали население продавать ваучеры за бесценок.



Приватизационный чек (фото: DonRumata / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Voucher.jpg)



СЕНТЯБРЬ

1 сентября 1992 года в кабельных сетях вышел первый собственный информационный сюжет телекомпании «Телекон», посвящённый Дню знаний в Нижнетагильской политехнической гимназии — бывшей школе № 82 на ГГМ.

Спустя несколько дней после начала в школах города учебного года в Нижний Тагил пришли два новых трамвая КТМ-5М3. Это были не просто последние поставки с Усть-Катавского завода для нашего города: оба вагона были из последней партии трамваев этой модели. Тем не менее вагоны КТМ-5М3 проработали на тагильских маршрутах ещё более 20 лет.



КТМ-5М3 на проспекте Ленина (фото: Ааре Оландер, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//272b-Aare-Olander-Foto-29-marta-1989-g.jpg)



10 сентября в Нижнем Тагиле было зарегистрировано общество «Фортуна», ставшее впоследствии одним из самых успешных коммерческих предприятий в городе. Примерно в те же дни на Нижнетагильском химическом заводе «Планта» было введено бесплатное питание работников в заводской столовой.

ОКТЯБРЬ

5 октября был принят на вооружение танк Т-90. Постановлением правительства РФ разрешалась продажа за рубеж экспортной модификации этой боевой машины. Новыми танками производства УВЗ сразу заинтересовались Индия, Иран и ряд стран Юго-Восточной Азии.

В октябре 1992 года Высокогорский аглоцех отметил свой золотой юбилей — 50 лет.

24 октября агит-театр «Факел», созданный при Дворце культуры «Уралвагонзавода» Ефимом Ниссенбаумом в далёком 1962 году, отметил своё 30-летие. Через несколько дней «Факел» официально объявил о своём закрытии.

В октябре в стране произошло несколько громких событий. 13 октября серийный убийца Андрей Чикатило был признан виновным в 53 убийствах. 20 октября начало свою деятельность АООТ «МММ», ставшее крупнейшей в истории России финансовой пирамидой.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/fb/50_билетов_МММ.jpg/800px-50_билетов_МММ.jpg)



26 октября в Екатеринбурге был убит известный в Свердловской области криминальный авторитет Олег Вагин. Преступление, вызвавшее резонанс в Екатеринбурге, произошло при весьма странных обстоятельствах: дело в том, что силовиками готовилось задержание Вагина, но буквально за два-три дня до начала операции киллер расстрелял его у подъезда собственного дома. В тот же день в Москве прошёл учредительный конгресс оппозиционного Фронта национального спасения РФ, деятельность которого была запрещена через два дня указом президента.

НОЯБРЬ

Практически весь ноябрь в Нижнем Тагиле проходили юбилейные мероприятия.

2 ноября Дворец культуры «Юбилейный» отметил своё 25-летие. В начале своего существования этот очаг культуры имел всего четыре кружка народного творчества, а в 1990-х их число возросло втрое. Кроме того, в «Юбилейном» проводили заседания Клуба коллекционеров, регулярно устраивали дискотеки для молодёжи и вечера «Для тех, кому за 30», организовывали свои собрания садоводы и книголюбы.

4 ноября в ДК имени Окунева прошло торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня рождения главного конструктора вагонного производства УВЗ Дмитрия Николаевича Лоренцо.

6 ноября в Висиме состоялись литературные чтения, приуроченные к 140-летию со дня рождения уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

19 ноября своё 60-летие отпраздновал Новоасбест, а 23 ноября 270-летие отмечал уже Нижний Тагил.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sovremennyj-tagil//VEZDNOJ-ZNAK-kopija.jpg)



ДЕКАБРЬ

Декабрь 1992 года прошёл в Нижнем Тагиле без каких-либо серьёзных эксцессов и скандалов.

Тагильчане готовились проводить старый год и встретить новый, связывая с грядущим 1993-м надежды на лучшее. Предпосылки к этому, казалось бы, были. На предприятиях города пообещали вернуть долги по зарплате, полки магазинов стали заполняться товарами, пусть и по «коммерческой» цене, расценки на услуги ЖКХ вроде бы перестали расти. На ГГМ, на улице Захарова, открылось новое отделение Сбербанка. С вагоносборочного конвейера УВЗ сошёл 800-тысячный полувагон. Больничный комплекс на Пихтовых горах получил новое оборудование и отметил 10 лет со дня открытия.

17 декабря Нижнетагильский городской Дворец пионеров получил новое официальное название — Дворец творчества юных.

18 декабря в Нижнем Тагиле состоялась городская конференция воинов-интернационалистов, на которой была учреждена общественная организация «Союз ветеранов Афганистана», в состав которой вошли ранее существовавшие Дзержинское районное отделение воинов-интернационалистов, Комитет воинов-интернационалистов НТМК, Союз инвалидов Афганистана, Ленинская, Тагилстроевская и Пригородная организации ветеранов Афганистана и военно-патриотический клуб «Гранит».

22 декабря в Нижнем Тагиле скромно отметили 170-летие открытия первого золотого прииска на берегу городского пруда, а 29 декабря в торжественной обстановке отпраздновали 15-летие шахты «Естюнинская».

В Москве с 1 по 14 декабря проходил 7-й Съезд народных депутатов, на протяжении всей работы которого депутаты и руководство Верховного совета критиковали правительство Егора Гайдара. Съезд закончился тем, что депутаты отправили Гайдара в отставку, а председателем Совмина РФ избрали Виктора Черномырдина.

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Фото на заставке: Тимофей Дубинин / с разрешения автора