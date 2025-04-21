«Достать утонувшего с глубины сможет не каждый». Водолазы нижнетагильской спасательной станции рассказали о своей работе

В Нижнем Тагиле находится одна из немногих станций водолазов-спасателей в Свердловской области, осуществляющая свою деятельность уже много лет. Сегодня эта небольшая команда профессионалов своего дела нередко сталкивается с трудностями и рисками ради спасения человеческих жизней.

Начальник станции Александр Витюнин рассказал АН «Между строк» о работе спасателей-водолазов. Сам он начал службу здесь ещё в августе 2008 года. По его словам, решение пойти в водолазы было принято случайно, но именно оно определило дело всей жизни.

Одними из самых важных целей работы станции являются профилактика несчастных случаев на воде и оперативное реагирование на происшествия. Благодаря работе специалистов, количество трагедий на тагильских водохранилищах ежегодно сокращается. Для повышения уровня безопасности проводятся регулярные беседы с детьми и взрослыми, раздаются памятки и инструкции по правильному поведению на водоёмах.

«Постоянно дежурим и напоминаем людям о том, чтобы они следили и за своими, и за чужими детьми. Тонущий человек никогда не попросит помощи, он тонет молча, с ужасом и непониманием в глазах», — рассказал спасатель.

Водолазные операции зачастую требуют мгновенной реакции и точной координации действий. Одним из таких примеров стала ситуация, произошедшая в декабре 2018 года, когда механик-водитель боевых специальных машин УВЗ Виталий Попов попал в ловушку, упав на танке в технический водоём. Несмотря на отчаянные попытки выбраться самостоятельно, мужчина погиб, оказавшись запертым подо льдом. Водолазы прибыли на место трагедии оперативно, проведя операцию экстренного подъёма тела погибшего.

«Танкист перепутал дорогу и в технический водоём уехал. Мы сначала помогали зацепить и вытащить танк на сушу. Потом поняли, что танкист выбрался и пытался всплыть, но у него не получилось, так как большие куски льда просто схлопнулись на поверхности. И, соответственно, он утонул, и надо было его извлечь. Но когда думали, что он там сидит, и нам сказали, что у нас есть сорок минут, чтобы его спасти, летели туда с мигалками на большой скорости, чтобы достать его, потому что в танке воздуха именно на сорок минут. Скорее всего, он подумал, что выберется из танка и всплывёт — мужик такой, закалённый, — но не получилось. Может, что-то случилось внутри. Нам обычно не рассказывают подробности. Просто приехали, отработали», — рассказывает Александр Витюнин.

Спасатели часто сталкиваются с тяжёлыми условиями, такими как сложный рельеф дна, плохая видимость и лёд на поверхности водоёмов. Например, в процессе операций нередко приходится преодолевать препятствия, создаваемые льдом («игольчатый лёд»), который легко ломается и способен закрыть выход водолаза. Для разных случаев у спасателей есть специальное снаряжение, которое помогает им в работе.

Чтобы справиться со сложными ситуациями и держать себя в форме, водолазы проводят регулярные тренировки. Особое внимание уделяется практике поисковых работ методом «галсов», так как этот метод позволяет эффективно обследовать дно, исключая возможность пропуска предметов поиска.

«Вот есть границы. Водолаз прошёл от одной границы до другой — это один галс. То, что он нащупал ногами, на следующий галс он нащупает руками, то есть предмет, который он ищет, пропустить невозможно. Это самый эффективный способ. Есть ещё, например, с полигонами, с буйками, но это применяется на большом водоёме», — говорит начальник станции.

Даже опытные водолазы вынуждены регулярно проходить медицинские осмотры и поддерживать физическую форму, поскольку погружение под воду представляет серьёзную опасность для здоровья. Профессия связана с повышенным риском заболеваний, среди которых наиболее распространены кессонная болезнь (декомпрессионная болезнь), которая возникает вследствие быстрого изменения давления при подъёме с глубины. Симптомы включают боли в суставах, тошноту, головокружение и могут привести к серьёзным последствиям вплоть до инвалидности. Также распространено азотное отравление, которое проявляется нарушением сознания, судорогами и проблемами с координацией движений. Оно возникает из-за повышенного содержания азота в крови при глубоководных погружениях.

«Представьте бутылку газировки, которую потрясли и резко открыли, — это то, что происходит с человеческим организмом при кессонной болезни. При азотном отравлении человек как пьяный, может русалку увидеть, поплыть за ней», — рассказывает Александр.

Помимо физических рисков, водолазы сталкиваются с эмоциональными нагрузками. Работа с утонувшими требует высокой психологической устойчивости и подготовки. Опыт показывает, что постоянное воздействие стрессовых ситуаций сказывается на психическом здоровье сотрудников. Таким образом, у них появляется профессиональная деформация.

«Какая-то всё равно психологическая защита должна быть. То, что для меня — рутина ежедневная, для других людей — шок. У нас есть спасатель-водолаз с 25-летним стажем, у которого 3900 подводных часов и более 100 трупов, поднятых со дна», — отметил начальник станции.

Несмотря на важные достижения в деле профилактики и оперативного вмешательства, условия труда водолазов остаются сложными. На сегодняшний день в штате станции числится лишь шесть человек, включая начальника. На срочные выезды требуются 3-4 спасателя, за исключением дежурного на станции и того, кто дежурил перед ним. Таким образом, работники, оставшиеся на выходном, фактически не могут никуда уехать или заболеть.

Один из новичков команды, 27-летний Дмитрий Федотов, рассказал, что пришёл работать спасателем-водолазом после того, как получил профвыгорание, работая в скорой медицинской помощи.

«Работа сложная, но интересная. Мы постоянно практикуемся: погружения под воду 2-3 раза в неделю, изучение теории почти каждый день. Раз в год техминимум — это проверка теории и практики», — говорит спасатель.

Другой спасатель, 34-летний Михаил Лукьянов, также пришедший после работы в СМП, рассказал, что ему просто предложили попробовать себя в этой профессии, и он согласился.

«Достать утонувшего с глубины сможет не каждый, все инструкции необходимо знать наизусть. До этого работал много где — на комбинате, Коксохиме, в «Реквиеме» и СМП, а сейчас стало интересно получить новую профессию», — поделился Михаил.

Руководство МБУ «ЦЗН» старается улучшать бытовые условия для своих подчинённых: сейчас в здании проходит ремонт, недавно установлено новое отопительное оборудование, обновлена кровля, проводится косметический ремонт помещений. В ближайших планах — открытие музея истории водолазного дела, где будут представлены уникальные экспонаты времён Советского Союза, такие как водолазные костюмы, снаряжение, дыхательные аппараты типа «ШАП».

Без сомнения, служба водолазов-спасателей Нижнего Тагила остаётся важной частью системы безопасности региона. Её сотрудники проявляют высокий профессионализм и самоотверженность, порой жертвуя своим здоровьем ради спасения чужих жизней.