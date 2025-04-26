В Нижнем Тагиле утром с флагштока на набережной таинственно исчез российский триколор 

Утром 26 апреля прогуливающиеся по набережной городского пруда тагильчане заметили отсутствие российского триколора на 50-метровом флагштоке. Позже пропажа нашлась в нескольких метрах на газоне.

«Около 4 часов утра полотнище оторвалось от крепления под воздействием неблагоприятных погодных условий, ткань 160 кв. м. сильно намокла. В 9 часов сотрудники ЦОДД вернули флаг на место», — прокомментировали АН «Между строк» в мэрии.

Напомним, осенью на 50-метровом флагштоке за 30 млн рублей порвался пополам флаг России. Тогда верхняя часть флага зацепилась за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине мачты. Торжественное открытие 50-метрового флагштока состоялось 9 августа на набережной Тагильского пруда. Он оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Размер полотна — 16,6 на 11,1 метра. Монтажом флагштока занималось МУП «Тагилдорстрой». Под флагштоком сделали гранитную площадку, объект обнесли забором высотой 1,2 метра. Также установили видеонаблюдение и подсветку.

Первый контракт на поставку трёх российских триколоров был разыгран в середине ноября. Начальная цена в 897 тысяч рублей (за три флага) была снижена одним из одиннадцати участников торгов до 188 тысяч рублей. Он и был признан победителем.

Позже администрация Нижнего Тагила через муниципальный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявила закупку ещё двух 16-метровых флагов для флагштока на улице Пархоменко.