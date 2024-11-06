Мэрия Нижнего Тагила закупит для 50-метрового флагштока три запасных флага за 897 тысяч рублей 

Администрация Нижнего Тагила планирует приобрести три новых государственных флага Российской Федерации. Поставка флагов будет осуществлена до конца 2024 года. Сумма контракта составит 897 тысяч рублей. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил» (МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил») выступает в роли заказчика, который заключит контракт с поставщиком. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, каждый флаг должен соответствовать установленным требованиям и стандартам, в частности ГОСТ 51130-98. Он должен быть новым, не бывшим в употреблении и без следов повреждения. Гарантийный срок на поставляемый товар составит 12 месяцев с момента подписания документа о приёмке товара. Поставщик гарантирует качество и надёжность флага до его передачи заказчику.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, флаги приобретут в качестве запасных полотен, так как они имеют определённый период эксплуатации, особенно при размещении на улице.

Напомним, что осенью на 50-метровом флагштоке за 30 млн рублей порвался пополам флаг России. Тогда верхняя часть флага зацепилась за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине мачты. Торжественное открытие 50-метрового флагштока состоялось 9 августа на набережной Тагильского пруда. Он оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Размер полотна — 16,6 на 11,1 метра. Монтажом флагштока занималось МУП «Тагилдорстрой». Под флагштоком сделали гранитную площадку, объект обнесли забором высотой 1,2 метра. Также установили видеонаблюдение и подсветку.