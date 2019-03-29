В России вступили в силу законы о fake news и оскорблении власти

29 марта в России вступили в силу скандальные законы о фейковых новостях и оскорблении власти, 18 марта подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, а ранее одобренные большинством голосов в Совете Федерации в Госдуме, пишет RT.

Согласно законопроекту о фейковых новостях, если в интернет-СМИ будет опубликована недостоверная информация, то генпрокурор РФ или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс, а ведомство направит в редакцию онлайн-издания требование удалить недостоверную информацию. Журналисты обязаны исполнить требование «незамедлительно», в ином случае сайт издания будет заблокирован.

За нарушение закона о фейковых новостях предусматривается наказание в виде штрафа для гражданского лица от 30 до 50 тысяч рублей, для должностного — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридического — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без неё. Если закон будет нарушен повторно, то граждан будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 до 600 тысяч рублей, юридических — от 500 тысяч до 1 млн рублей. В случае, если при повторном распространении заведомо ложной информации погиб человек или его здоровью причинили вред, то с гражданских лиц будут взыскивать от 300 до 400 тысяч рублей, с должностных — от 600 до 900 тысяч рублей, с юридических — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Закон о запрете оскорбления власти предполагает, что в сети Интернет будет блокироваться любая информация, в которой есть «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности», «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Нарушение этого закона влечёт за собой наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение штраф будет составлять от 100 до 200 тысяч рублей, кроме того, за повторное «оскорбление власти» суд может назначить и административный арест на срок до 15 суток.

Оба законопроекта многократно критиковали правозащитники, указывая на то, что принятие документов ограничивает свободу слова, кроме того, нет ясности в критериях отнесения той или иной информации к разряду «фейковой». Российские писатели, литераторы и журналисты адресовали властям письмо, в котором назвали законы «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».