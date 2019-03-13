Совет Федерации поддержал законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Совет Федерации одобрил законы о запрете распространения фейковых новостей и о наказании за неуважение к власти, пишет «Интерфакс».

После обнаружения фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. За распространение фейков предусмотрено административное наказание: штраф за распространение недостоверной информации составит от 30 до 100 тысяч рублей. В случае если это привело к помехам в работе транспорта или других жизненно важных объектов, штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, если в результате погибли люди — 300–400 тысяч рублей.

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30–100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или арест.

Напомним, Совет по правам человека при президенте РФ 11 марта попросил Совет Федерации отклонить оба закона и отправить их на доработку в Госдуму. Эксперты СПЧ нашли в документах большое количество неточностей и поводов для злоупотреблений.

Журналисты и писатели из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, среди которых Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн и Сергей Пархоменко, также выступили против законопроектов и написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».