СПЧ попросил сенаторов отклонить законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте России предложил членам Совета Федерации отклонить и отправить на доработку принятые Госдумой законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти, экспертные заключения по законам опубликованы на сайте СПЧ.

Специалисты подчёркивают, что законами подразумевается «презумпция наличия у контрольно-надзорных государственных органов — Роскомнадзора и прокуратуры — знания абсолютной истины».

«Однако, как известно из философии, истина всегда относительна, а следовательно, то, что сегодня представляется не соответствующим действительности, назавтра может оказаться соответствующим, или наоборот», — замечают в СПЧ.

Также в замечаниях совета уточняется, что законы обязывают удалять информацию незамедлительно даже без получения обязательного уведомления Роскомнадзора — в частности, это касается блогеров.

«Владельцы сайтов или страниц в социальных сетях, не являющиеся зарегистрированными средствами массовой информации, такого уведомления не получают и вообще не имеют шанса удалить недостоверную информацию добровольно, что означает их фактическую дискриминацию», — говорится в заключении экспертов совета.

Напомним, оба законопроекта были приняты Госдумой в третьем чтении 7 марта. За публикацию фейковых новостей и постов, проявляющих неуважение к власти, предусмотрены административные штрафы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и один из авторов законопроектов Андрей Клишас заявил, что оба закона будут приняты сенаторами Совфеда 13 марта.