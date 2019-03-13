Журналисты и писатели назвали законы об оскорблении власти и блокировке новостей прямой цензурой

Журналисты и писатели из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, среди которых Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн и Сергей Пархоменко, написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры», пишет Colta.

По словам авторов письма, законы позволят чиновникам по собственному усмотрению без решения суда «под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете».

«Мы призываем коллег-литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах», — заявляют подписавшие письмо.

Напомним, законопроекты о штрафах за неуважение к власти и блокировке «фейковых новостей» были приняты Думой в третьем чтении, но ещё не одобрены Советом Федерации. Совет по правам человека при президенте просил сенаторов отклонить документы, однако получил отказ.