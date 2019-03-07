Госдума приняла закон о блокировке фейковых новостей в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о фейковых новостях, пишет РИА Новости. За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что фейк-новости — это недостоверная информация, выдаваемая за правду, которая «создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

После обнаружения фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность «незамедлительно» удалить такие новости. Если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных СМИ запрет также не коснётся.

За распространение фейков также предусмотрено административное наказание: штраф за распространение недостоверной информации составит от 30 до 100 тысяч рублей. В случае если это привело к помехам в работе транспорта или других жизненно важных объектов, штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, если в результате погибли люди — 300–400 тысяч рублей.