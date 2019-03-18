Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее, 13 марта, законопроекты одобрил Совет Федерации. Совет по правам человека при президенте РФ просил Совет Федерации отклонить оба закона, а затем обращался с просьбой к Путину не подписывать их, а отправить на доработку.

Журналисты и писатели из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, среди которых Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн и Сергей Пархоменко, также выступали против законопроектов и написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».