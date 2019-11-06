В посёлке под Нижним Тагилом грабители взорвали в продуктовом магазине банкомат

В посёлке Горноуральском под Нижним Тагилом грабители взорвали банкомат. ЧП случилось сегодня утром в магазине сети «Магнит». О нём АН «Между строк» сообщили жители населённого пункта. Сумма, которую удалось похитить злоумышленникам, пока неизвестна, сейчас уточняется размер причинённого ущерба. В полиции агентству рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело (ст. 158).

«Сейчас на месте работают сотрудники полиции, создана специализированная следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей», — рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, два дня назад похожее ограбление со взрывом банкомата было совершено в посёлке Кедровка, расположенном недалеко от Екатеринбурга. Злоумышленники вскрыли двери магазина, проникли внутрь, а спустя пару минут банкомат взорвался, при этом двери торгового предприятия разлетелись в щепки. Тогда забрать свою добычу преступники не смогли — их спугнула проезжавшая мимо машина.