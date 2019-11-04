В Свердловской области грабители взорвали банкомат в продуктовом магазине (ВИДЕО)

В посёлке Кедровка, расположенном недалеко от Екатеринбурга, в ночь на 4 ноября неизвестные взорвали банкомат в местном продуктовом магазине.

Как пишет Е1.ru, грабители вскрыли двери магазина, проникли внутрь, а спустя пару минут банкомат взорвался, при этом двери магазина разлетелись в щепки.

Однако забрать свою добычу преступники не смогли — их спугнула проезжавшая мимо машина.