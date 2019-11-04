Происшествия

В Свердловской области грабители взорвали банкомат в продуктовом магазине (ВИДЕО)

04.11.2019 22:57

В посёлке Кедровка, расположенном недалеко от Екатеринбурга, в ночь на 4 ноября неизвестные взорвали банкомат в местном продуктовом магазине.

Как пишет Е1.ru, грабители вскрыли двери магазина, проникли внутрь, а спустя пару минут банкомат взорвался, при этом двери магазина разлетелись в щепки.

Однако забрать свою добычу преступники не смогли — их спугнула проезжавшая мимо машина.

«Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 

Видео: Е1.ru
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